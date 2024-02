“Ma parli tu…”. Grande Fratello 2023, Signorini choc contro Simona Tagli. È successo tutto durante la puntata del 14 febbraio 2024. Si parlava della clamorosa uscita di Vittorio Menozzi dal reality e a riguardo è stata lanciata una clip. Simona Tagli a riguardo ha fatto saper che non è molto incline al modo di fare di Greta, secondo lei una delle responsabili dell’uscita del ragazzo. Ha fatto anche sarere che secondo lei sta usando il suo corpo per sedurre più uomini insieme, all’interno della casa del Grande Fratello.

A questo punto però, decide di dire la sua anche Alfonso Signorini che di certo non ci è andato leggero. Anche perché la tagli a riguardo aveva detto su Greta: “Sempre buttata addosso a Vittorio. Non ne esce neanche tanto bene! A me Greta non piace perché è una donna che si perde tra un letto e un altro e non si decide. Non mi pare un atteggiamento carino nemmeno per sé stessa”.





Signorini allora ha detto a Simona: “Che una donna difenda un’altra donna lo trovo meraviglioso. Ma tu hai detto tante altre cose, come ad esempio che Greta passasse da un letto all’altro, quello me lo ricordo benissimo. Mi dispiace ma io queste parole le ho sentite. Voglio dire a Simona, per dovere di cronaca, che ha detto ‘tu lavori solo con le tue curve’ a Greta. Ti voglio ricordare che quello che facevi tu all’età di Greta. Tu cosa facevi? Non lavoravi con le tue curve?”.

Il diretto interessato è stato invece molto tranquillo e dopo essere entrato ha salutato Beatrice e ha detto: “Ho sentito tante cose prima. Sono stato un paio di giorni fuori e ho visto che vi date le colpe a vicenda. Io penso che sia stata responsabilità mia. Hai avuto un ruolo importante nelle tue parole e silenzi. Il motivo per cui sono entrato o uscito ne va del mio comportamento e carattere”, dice Vittorio Menozzi.

E ancora: “Io sono fiero di quello che ho fatto e del bene che ti voglio e continui a volermene. A volte siamo stati lontani o vicini. Forse era il momento che certe cose che vedevo tra litigi e fazioni non mi sentivo rappresentato e ci soffro. La scorsa settimana l’ho vissuta bene, ma sofferente per quello che era successo tra noi”.

