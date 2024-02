È stato San Valentino anche dentro la casa del Grande Fratello. E che San Valentino per alcuni dei concorrenti. Anita ha potuto riabbracciare, dopo ben 5 mesi, il fidanzato Edoardo mentre Perla ha rivisto Mirko che, come anticipato nella scorsa puntata, resterà per qualche giorno con lei e gli altri. Una sorpresa enorme per lei, che appena ha visto l’ex è corsa ad abbracciarlo. E si sono scambiati diversi baci, anche se sulla guancia.

Erano entrambi erano molto emozionati, si è visto chiaramente, così come si è capito il grande feeling che c’è ancora tra gli ex protagonisti di Temptation Island. Ma se fin qui niente di nuovo, dato che da mesi si parla di questa ex coppia, a un certo punto della serata di mercoledì 14 febbraio 2024 Rebecca Staffelli ha tirato fuori un vero scoop.

Leggi anche: “Dovete intervenire”. Al Grande Fratello entra il fidanzato di Anita, ma su Edoardo è già bufera. Il dettaglio





GF, Monia beccata dopo Varrese: “Ci siamo conosciuti qui”

Scoop che riguarda una ex concorrente del Grande Fratello, Monia La Ferrera. Uscita da poco perché eliminata al televoto, l’avevamo lasciata molto vicina e complice con Massimiliano Varrese, con cui in passato aveva avuto una storia. Si erano salutati con la promessa di rivedersi fuori ma forse non succederà.

Rebecca Staffelli ha infatti raccontato a pubblico e a Signorini che Monia è stata pizzicata in compagnia di un uomo per le strade di Monza. Non uno sconosciuto, ma il fratello di un’altra concorrente e attuale coinquilini. Tutto è partito da una storia Instagram in cui la voce del popolo parlava di un San Valentino molto speciale per qualcuno. Quindi, su insistenza del conduttore, ha tirato fuori il nome.

… scoop di Rebecca! Si parla di Monia… e non solo! #GrandeFratello pic.twitter.com/sfszNBN8S6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

Signorini è rimasto scioccato perché convinto che ci fosse ancora qualcosa tra lei e Massimiliano Varrese ma Monia ha specificato che aveva chiuso prima di uscire. “Ci siamo conosciuti al Grande Fratello”, ha poi raccontato lei, che non si aspettava di essere subito scoperta. Chi è lui, la sua nuova fiamma? Joseph Rossetti, il fratello di Greta. Chissà che dirà Varrese, che per giorni ha pensato a lei e a come ricostruire il rapporto fuori…