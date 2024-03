La sorpresa di Paolo per Letizia fuori dalla casa: il gesto del ragazzo è stato chiaramente ripreso sia dalle telecamere nella casa che da un telefonino fuori. Ma andiamo con ordine. Il giovane è stato eliminato dopo un televoto flash durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023. Ad annunciarlo Alfonso Signorini che un istante prima di chiudere la serata ha fatto sapere al ragazzo che sarebbe dovuto uscire da lì e lasciare la sua bella Letizia.

Solo ieri allora, Paolo si è recato vicino alle mura esterne della casa urlando tutto il suo amore a gran voce. Letizia, alzando lo sguardo verso il cielo, ascolta attentamente quelle parole. Con affetto, risponde “Mi manchi”, immaginando il suo ragazzo non lontano da lei, in sella alla sua moto e circondato dagli amici. In suo soccorso arriva poco dopo Massimiliano Varrese che la avvolge in un abbraccio confortante, sussurrandole di raggiungere la finale anche per Paolo.





La sorpresa di Paolo per Letizia fuori dalla casa

Perla, allo stesso modo, esprime il suo pieno sostegno all’amica.Con un sorriso allora, Letizia nomina tutti gli amici di Paolo, sentendosi vicina a loro nonostante non li abbia mai incontrati di persona. La ragazza si commuove chiaramente e dice: “Mi sento sciocca a piangere, ma sono così commossa”. Varrese interviene e commenta: “Siete stati eccezionali”. “Mi emoziono realizzando che esistono persone così”, confessa Letizia, colpita da questa rivelazione.

Eccolo oggi quando è andato a urlare fuori dalla casa 🤦#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/SdjZ7qw28L — Rossana (@Roberta65184716) March 19, 2024

Massimiliano elogia Paolo per il suo evidente progresso: nonostante la sua testardaggine, ha saputo aprire la mente e diventare più accomodante. “La vera qualità di Paolo è la sua sincerità e lealtà”, aggiunge l’attore, elogiando l’amico. Nonostante gli ostacoli, Letizia afferma che rifarebbe le stesse scelte, poiché l’hanno formata come persona.

Da sempre considerata una sognatrice, Letizia trova in Paolo l’unico desideroso di condividere quel mondo fantastico con lei. “Avete superato la vostra prova”, conclude Max. Letizia è d’accordo. “Ho vinto!”, esclama, piena di gioia. Fuori Paolo continua a urlare “Mi manchi”, aiutato dai suoi amici che fanno di tutto per farsi sentire da Letizia. Missione riuscita, bravi tutti.

