Momento importantissimo in arrivo per Beatrice e Perla al Grande Fratello. Le due concorrenti si sono scontrate spesso e volentieri nel corso delle tante settimane in casa, ma ora sembrano aver raggiunto un rapporto civile a pochi giorni dalla fine del reality. Ricordiamo infatti che la finale è prevista il prossimo 25 marzo con il penultimo appuntamento programmato per giovedì 21.

In questa occasione ci saranno altre eliminazioni e poi alla fine scopriremo chi si contenderà la vittoria. Intanto, Beatrice e Perla stanno per emozionarsi perché fuori dal Grande Fratello è stato organizzato qualcosa di bellissimo per loro. Condivideranno una cosa inaspettata e siamo quasi sicuri che alla fine potrà anche scattare qualche abbraccio e gesto amorevole.

Beatrice e Perla, sta per succedere qualcosa di bello al Grande Fratello

Grazie ad un messaggio apparso sul social network X, abbiamo fatto una scoperta molto interessante su Beatrice e Perla. Le due concorrenti vivranno un momento meraviglioso al Grande Fratello, grazie alle persone che fin qui le hanno supportate, permettendole di arrivare fino in fondo. La Vatiero deve conquistarsi ancora un posto in finale, ma per molti non dovrebbero esserci problemi in tal senso.

Diverse ore fa su X è stato scritto questo post: “Questo aereo passerà domani (20 marzo n.d.r.). E noi siamo pronti”. Quindi, si tratta di uno striscione che sarà trasportato da un velivolo che sorvolerà la casa e che reciterà: “Perlì&Bea, questo GF è vostro. #fan“. Quindi, una dimostrazione di affetto totale per le due gieffine, ritenute le migliori di questa edizione.

In questo post è anche stata svelata la somma raccolta per il sorvolo dell’aereo, parliamo infatti di 1.352 euro. E ora non resta che aspettare il grande momento, quando il velivolo sarà avvistato dai concorrenti.