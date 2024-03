Garibaldi e Beatrice cedono alla passione. Da giorni i due inquilini del Grande Fratello si sono riavvicinati e hanno messo da parte l’astio montato negli ultimi mesi, quando dopo il flirt, avevano chiuso bruscamente anche dietro ‘la mano’ di Anita, all’epoca grande amica del bidello calabrese. In questi mesi i due coinquilini se ne sono dette di ogni colore, spesso hanno avuto pesanti liti, ma da qualche settimana sembra essere tornato il sereno.

Qualche giorno fa, dopo il party in stile western, Beatrice e Garibaldi si sono accoccolati nel tugurio e hanno ripensato a quando trascorso insieme. Hanno rivangato alcuni loro piccoli dissapori, ma con toni pacati e tranquilli e con le tensioni che sembrano essere ormai solo un lontano ricordo. I due ‘ex’ hanno poi ballato un lento e Beatrice, visibilmente commossa, si è lasciata andare anche a un dolce “Sono emozionata, mi mancherà tutto questo”.

Leggi anche: “Corri”. Grande Fratello, Garibaldi si precipita e non può credere ai suoi occhi: che sorpresa





Grande Fratello, Garibaldi e Beatrice si baciano

Garibaldi le ha chiesto scusa per non averla difesa quando il branco era contro di lei. “L’errore più grande è stato non difenderti”, ha confessato con le lacrime agli occhi. In diretta il giovane ha rivelato di aver provato un vero sentimento nei confronti dell’attrice: “È l’unica persona per cui c’è stata un’attrazione e dei sentimenti. Oramai siamo arrivati alla fine e con i se e con i ma non si può fare nulla”, ha detto a Signorini. Ed è evidente che tra i due ci sia qualcosa.

In queste ore, infatti, dopo aver chiacchierato nella sala da bagno mentre Beatrice stava nella vasca, i due coinquilini si sono appartati nel giardino del Grande Fratello e, nascosti dall’occhio indiscreto delle telecamere, si sono lasciati andare e si sono baciati. “Evvai che scatta il bacio..cacchio fai proprio ora Bea..resisti siamo alla finale cacchio!! Ti vuoi fare fregare dal 🐀 fitusu?? #grandefratello”, “Nessuno frega nessuno c’è sempre stato qualcosa da entrambi”, si legge a commento del video pubblicato su X.

Evvai che scatta il bacio..cacchio fai proprio ora Bea..resisti siamo alla finale cacchio!! Ti vuoi fare fregare dal 🐀 fitusu?? #grandefratello pic.twitter.com/vwCrTpqsxq — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 20, 2024

Come detto, questa notte Garibaldi e Beatrice, dopo aver parlato tutta la sera, si sono nascosti tra una pianta e un muretto e sono rimasti lì per oltre 10 minuti. Non si è visto niente, ma dai microfoni accesi si sono sentiti dei sospiri e quello che dovrebbe essere un bacio. Dopo i mesi di liti e discussioni, tra i due coinquilini è tornato il sereno e sicuramente il video del presunto bacio sarà oggetto di discussione della prossima puntata in diretta, quella di giovedì 21 marzo.