Paolo Masella è stato il primo a entrare al Grande Fratello. A inizio diretta, Alfonso Signorini ha subito presentato quello che poi si è distinto come il concorrente nip che ha già fatto più scivoloni nella Casa. Aveva detto per esempio di non conoscere il programma, di non averlo mai guardato in tv. Eppure, parlando con Rosy Chin, è sembrato smentirsi parlando di possibili dinamiche che si andranno a creare da venerdì in poi con l’ingresso dei nuovi personaggi. Quindi strategie, chi potrebbe votare chi e di come si potrebbero formare gruppi e fazioni.

Insomma, un discorso strano per una persona che dice di non aver mai visto il reality show di Canale 5, hanno sottolineato molti utenti. E poi, la frase su Napoli e quella infelice rivolta ad Alex Schwazer, che è uno dei vip che abita la Casa. “Oggi ci si ricomincia a drogare“, ha detto al marciatore che, ricordiamo, anni fa è stato squalificato per doping e questa punizione scadrà nel luglio del 2024, giusto in tempo per gareggiare a Parigi il prossimo anno. Ma non sarebbe finita qui.

GF, Paolo Masella ha mentito? “È conosciuto, il suo vero lavoro”

È stato presentato al GF come macellaio romano di 37 anni, Paolo Masella. Rientra quindi tra le “persone semplici” tanto volute in questa nuova edizione del reality. E dopo le immagini al lavoro, nella clip ha anche spiegato il motivo che l’ha spinto a partecipare a questo programma che, a detta sua, non ha mai visto in tv: non far più lavorare sua madre.

Ma ecco che spunta un retroscena a proposito del suo lavoro. Come riporta il sito Tag24, Paolo non sarebbe un macellaio ma un modello. Deianira Marzano ha ricevuto la segnalazione da parte di un utente che si dice sicuro: “Paolo il macellaio è conosciuto, fa il modello”.

E ancora, aggiunge il fan dell’esperta di gossip social: “Aveva Instagram un mese fa e poi il profilo è sparito”. È una segnalazione, dunque non ci sono conferme ma insinua il dubbio che possa aver disattivato i social per poi presentarsi all’occhio pubblico del GF come un esempio di ragazzo alla mano e non interessato al successo. Ma adesso cosa succede? A Signorini sarà arrivata all’orecchio questa segnalazione?