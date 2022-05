“Ma quindi è vero”. Paolo Bonolis, se n’è parlato tanto e ora c’è finalmente la conferma

Se n’è parlato per diverse settimane, ma adesso sembra che si è giunti ad una conclusione. Ci riferiamo alle voci su Paolo Bonolis e Ciao Darwin, la sua storica trasmissione che è andata in onda l’ultima volta tre anni fa. Da un lato c’è chi aveva rivelato che fosse in programma una nuova edizione e chi dall’altro aveva smentito. Adesso pare che si sia arrivati ad una decisione definitiva, sebbene si resti in attesa della comunicazione ufficiale. Ma a dire tutto è stato un sito più che attendibile.

Ma non solo notizie su Ciao Darwin. Pochi giorni fa si è appreso che Paolo Bonolis sarà nonno per la seconda volta. Stefano Bonolis, il suo secondogenito e fratello maggiore di Martina, sta per diventare papà come mostra la foto condivisa dalla moglie. Candice Hansen ha postato sul suo profilo una foto in cui Stefano, chinato, le tocca con la mano il pancione bello evidente. “Arriva baby Bonolis”, la didascalia. E ovviamente non si aspetta altro che la fine della gravidanza.





Paolo Bonolis, torna Ciao Darwin?

Adesso Dagospia ha rotto il silenzio intorno a Paolo Bonolis e Ciao Darwin. Già il sito TvBlog aveva preannunciato l’ipotesi di un ritorno del programma e ora c’è stata la conferma da parte di quello diretto da Roberto D’Agostino. Per la gioia dei telespettatori Mediaset avrebbe deciso di riproporre questa trasmissione e il pubblico può già far partire il conto alla rovescia. Infatti, è stata anche fornita la data in cui potremo rivedere all’opera il format con Bonolis e Luca Laurenti.

Ecco quanto scritto in queste ore su Paolo Bonolis e Ciao Darwin: “Ciao Darwin avrà una nona edizione, la notizia era stata accennata da TvBlog ma anche dal gruppo di lavoro della trasmissione. Il debutto era arrivato nel 1998, l’ultima edizione nel 2019 con ottimi ascolti. Stando alle nostre informazioni lo show condotto da Paolo Bonolis avrà ben dieci puntate, in onda su Canale 5 a partire da marzo 2023”. Dunque, dieci appuntamenti per far ritornare il sorriso a milioni di telespettatori.

Paolo Bonolis si è anche soffermato su quando andrà in pensione e ha incoronato il suo successore: “Mio erede? Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione”.

“Per la seconda volta”. Paolo Bonolis, che bella notizia! Si è appena saputo