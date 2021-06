Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Pippo Baudo sulla televisione di oggi. Con alle spalle 150 programmi, 13 edizioni del Festival di Sanremo, diversi film e anche brani musicali scritti pure per altri artisti, Pippo è uno dei maestri indiscussi della tv. Lo storico volto della Rai ha voluto esprimere alcuni giudizi, in particolare, su alcuni suoi colleghi. E non sono state parole al miele. “Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? E Bonolis che fa tutti gli anni Avanti un altro?”.

“Mi limito a guardare e purtroppo vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte” il giudizio tranchant di Pippo Baudo. Se Carlo Conti ha risposto postando una foto insieme a Pippo Baudo e facendogli gli auguri, diverso è il discorso di Paolo Bonolis. Sul collega Mediaset Baudo ha detto di apprezzarne l’intelligenza, ma ha anche bollato i suoi programmi come volgari. Il noto conduttore Mediaset, ospite di Tommaso Zorzi a Punto Z, ha spiegato cosa pensa delle parole dell’illustre collega.

“Ognuno dice quello che può – la risposta di Paolo Bonolis alle critiche di Pippo Baudo – che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”. Insomma va bene le critiche, ma nulla lascia trapelare sensi di colpa o retromarce. Si va avanti. D’altronde il pubblico è giudice supremo e le trasmissioni di Bonolis sono spesso campioni d’ascolti.





Ma gli attacchi di Pippo Baudo non sono stati l’unico argomento affrontato da Paolo Bonolis. Sua moglie Sonia Bruganelli è stata infatti scelta da Alfonso Signorini come opinionista per il Grande Fratello Vip 6. Al suo fianco ci sarà un altro volto noto della tv, ovvero Adriana Volpe. Sulla partecipazione della moglie al GF Vip, non proprio il suo genere di programma, Bonolis ha detto: “Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante”.

Paolo Bonolis è infatti un grande tifoso dell’Inter e, come dire, al cuor non si comanda. Sulle voci di crisi proprio con sua moglie il conduttore tv non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Sul suo profilo Instagram Sonia ha condiviso alcuni messaggi che lasciano qualche dubbio. I due sono sposati dal 2002 e hanno tre figli, Silvia, Davide e Adele. Mentre dalla precedente relazione con la psicologa americana Diane Zoeller Bonolis ha avuto Martina e Stefano.