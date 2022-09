“Paolo al GF Vip”. Il fratello vip (già visto in tv) varcherà la porta rossa: chi è e cosa fa

Paolo Angiolini al Grande Fratello Vip 7. Il fratello minore del più noto Giovanni potrebbe, dovrebbe, essere un concorrente del reality di Alfonso Signorini. Il programma inizierà il prossimo 19 settembre e ormai il cast è in via di completamento. Nelle ultime settimane il conduttore e il profilo ufficiale dello show hanno incuriosito il pubblico con degli indizi ai quali erano collegati i vipponi che varcheranno la porta rossa.

Inizialmente solo Giovanni Ciacci era stato ufficializzato come concorrente, sugli altri è stato fatto un lavoro di ricostruzioni, indagini e supposizioni. Al momento i concorrenti dovrebbero essere Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Patrizia Groppelli, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi, Wilma Goich, Gegia, Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Ginevra Lamborghini. In ogni caso nelle ultime ore è stato svelato un nuovo indizio.





Paolo Angiolini al GF Vip 7, l’indiscrezione

Nel video in questione si vede un uomo, il cui volto ovviamente non viene mai inquadrato. E compare la scritta: “A chi nessuno, a chi tutti in una volta”. L’esperto di gossip e tv Amedeo Venza ha provato a dare un nome e un cognome alla persona del video. “Potrebbe essere lui! Fratello di Giovanni Angiolini ed ormai ex cognato di Michelle!”. Sembra infatti essere arrivata al capolinea la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini.

In ogni caso in questi giorni è tutto un fiorire di nuovi indizi per indovinare quali personaggi parteciperanno al GF Vip 7. In un video, ad esempio, leggiamo “Una cosa è certa, sarà un’esperienza che gli cambierà la vita tutta in una volta”. Molti hanno ipotizzato che possa trattarsi di Antonino Spinalbese perché più volte viene inquadrato un obiettivo fotografico. E l’ex di Belen non ha mai nascosto la sua passione per la fotografia.

In un altro video c’è la scritta “Sono molto spontaneo e ne vado fiero”. La didascalia recita “Senza freni e senza timori, nella Casa giocherà a carte scoperte e non avrà segreti. #gfvip Chi sarà? 🤔 “. Tra i commenti c’è chi azzarda “Matteo Branciamore” e poi chi approva “Finalmente si parla di un altro uomo a parte quei soliti 5”. Tornando a Paolo Angiolini in passato il fratello di Giovanni ha partecipato a UeD come corteggiatore di Clarissa Marchese, ma la sua esperienza è durata un battito di ciglia.

“L’abbiamo riconosciuta”. Nella Casa del GF Vip 7 entra la conduttrice, il dettaglio dei piedi è stato scoperto