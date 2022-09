Non si placano le indiscrezioni su Michelle Hunziker e la sua vita privata. In questi giorni sono uscite notizie sia su Giovanni Angiolini che sull’ex marito Tomaso Trussardi e ora si è tornati a parlare della breve relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello. Un ulteriore tassello in una vicenda che ha ancora dei lati oscuri, visto che si è anche detto in passato che la conduttrice volesse fosse rimasta segreta questa frequentazione. Ma ora è spuntato un dettaglio che cambierebbe nuovamente gli scenari.

A sganciare la bomba su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è stato il settimanale Nuovo, in edicola nella giornata del primo settembre. Eppure nelle scorse ore è stato notato un particolare che non confermerebbe l’ultimo gossip su Angiolini. Lei ha rimesso l’anello al dito, secondo i beninformati la fede nuziale di Tomaso Trussardi. E infatti il settimanale Chi ha lanciato una vera bomba: “Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla”.





Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, storia non ancora finita?

La storia nata tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non sarebbe ormai un ricordo da mettere alle spalle. Il settimanale Nuovo ha infatti voluto scrivere un pezzo su di loro, che non chiude le porte alla prosecuzione del rapporto. Anzi, potrebbe anche esserci sotto un ulteriore colpo di scena di cui nessuno immaginava neanche lontanamente. Sicuramente il legame tra di loro non è perfetto, essendoci state sicuramente discussioni passate, ma vediamo cosa è stato riferito qualche ora fa.

Su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è stato riportato che la love story non sarebbe chiusa definitivamente: “La loro è la classica relazione focosa e passionale, di quelle che oggi ci si lascia e poi magari tra qualche settimana la fiamma torna a bruciare più forte di prima. Hanno entrambi caratteri molto forti e questo li ha portati a scontrarsi in più occasioni. Intanto, lei vivrà a Milano dove ha acquistato un appartamento e qui darà vita ad un’altra fase della sua vita insieme alle piccole Sole e Celeste, lontana da Bergamo”. Questa dunque la situazione attuale.

Su Michelle e Giovanni Roberto Alessi aveva affermato a Morning News che ad allontanarli sarebbero stati i rispettivi impegni di lavoro e le vite completamente diverse. “Lei splendida, lui doppia laurea, visto che è diventato chirurgo estetico, per cui in casa fa anche comodo, ti pare? Detto questo, è difficile perché lui sta investendo molto sulla sua carriera”.

