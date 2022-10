GF Vip 7, caos dopo quei fatti. La gieffina finisce nel mirino delle accuse. Gli inquilini della casa hanno notato qualcosa di specifico e hanno riferito alla showgirl i dubbi a proposito. Ecco cosa ha scosso le acque nelle ultime ore.

Pamela Prati accusata di rubare il cibo. Ebbene si, nella cada del GF Vip 7 tutti i sospetti sono caduti sulla showgirl alla luce di quanto riferito dagli stessi compagni di gioco che l’avrebbero sorpresa a prendere cibo in dispensa e di nascosto. Ne avrebbero parlato Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

Pamela Prati accusata di rubare il cibo: la replica della gieffina

Alle due si è aggunta anche Antonella Fiordelisi che è corsa a riferlo a sua volta a Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria in giardino: “Questo veramente è uno scoop. Io l’avevo detto che non aveva rispetto per altri. Avevo ragione o no?”. (Pamela Prati, fuori dal GF Vip 7 l’accusa choc dalla vip della tv).

Il racconto di Antonella Fiordelisi entra nel vivo della questione. Secondo la gieffina, Pamela Prati avrebbe ‘rubato’ tonno, fette biscottate e dell’olio, introvabili da giorni: “Sto zitta, che è meglio”. Poi tra le due è avvenuto l’incontro in cucina: “Cosa hai combinato oggi?”, domanda la showgirl.

Pamela Prati ha manfestato il dispiacere davanti le voci messe in circolo sul suo conto. La Prati ha poi aggiunto di aver ricevuto l’olio direttamente dal GF per alcune sue necessità alimentari e che davanti alle scorte scarse, non ha certo esitato a condividere l’olio con gli altri: “Sembrava una mancanza di rispetto”, ha risposto Antonella che ha dunque chiesto scusa.