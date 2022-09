Al GF Vip 7 si è parlato di un tema molto delicato e a tirarlo fuori è stato Giovanni Ciacci. Stando alle parole del costumiste, Pamela Prati si sarebbe picchiata con una vip della tv e proprio quest’ultima ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto per fornire la sua versione dei fatti. Un episodio sicuramente molto serio, sul quale c’è stato questo ulteriore intervento che potrebbe aver fatto definitiva chiarezza. Anche se non è ovviamente da escludere che Alfonso Signorini voglia saperne di più.

Intanto, sul GF Vip 7 non si sta parlando unicamente di Pamela Prati e sull’ipotesi che lei sia stata picchiata da una vip della tv. Infatti, proprio Ciacci ha avuto una lite furiosa con Marco Bellavia. “No ma quale perdono smettila. Vergognati ti devi vergognare e basta! – è sbottato Giovanni Ciacci con Marco. Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo. Sì hai detto che tanto non sarei uscito per la mia storia. Quindi perché ho l’HIV sono diverso da voi?”.





GF Vip 7, Pamela Prati picchiata da una vip della tv? La verità

Dunque, a parlare fuori dal GF Vip 7 di questo clamoroso episodio con Pamela Prati protagonista è stata proprio la famosa che è stata tirata in ballo. La showgirl sarebbe stata picchiata da questo vip della tv, che però ha smentito categoricamente a Libero: “Non è andata così: semmai sono stata io a essere stata aggredita da Pamela. Ciacci, che all’epoca era il mio segretario, si deve essere espresso male al Gf. Io sono stata l’unica a difendere Pamela quando è scoppiato il caos Mark Caltagirone. Il linciaggio che ha subito è stato esagerato”.

Ad essere stata accusata di questo Valeria Marini, che ha poi aggiunto ancora a proposito della gieffina: “Io poi sono sempre solidale con le donne. Ho un sacco di amiche in tv. Per me c’è spazio per tutti: mia madre mi ripete sempre che non conosco l’invidia. È così”. Ma non sono poi mancate stoccate a Selvaggia Lucarelli sempre tramite Libero: “Ecco, la Lucarelli è l’esempio di una persona che non stimo. Nonostante le riconosca una grande intelligenza e un bello stile di scrittura, non mi piace perché una cosa è criticare, un’altra offendere”.

Soffermandoci sulla carriera di Valeria Marini, quest’anno è protagonista di Tale e Quale Show di Carlo Conti mentre nella scorsa edizione è stata protagonista al GF Vip 6. Era anche stata vippona nell’edizione numero 4 del reality show di Canale 5. E chissà se interverrà in diretta per avere un confronto con Pamela Prati.