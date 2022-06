Pamela Petrarolo ingrassata all’Isola dei Famosi? L’ex protagonista di Non è la Rai è una delle ultime naufraghe ad essere sbarcata in Honduras durante questa edizione ancora in corso, la più lunga di sempre. Lunga sì, ma ormai in dirittura d’arrivo: la finale dovrebbe andare in onda lunedì 27 giugno.

E come sempre accade in questo reality che ormai è diventato di Ilary Blasi, verso la fine dell’avventura in Honduras si tirano le somme. O meglio si guarda alla bilancia. Da sempre i protagonisti perdono peso, ovviamente chi più e chi meno, visto che già per oltre 80 giorni hanno sofferto la fame e mangiato praticamente solo cocco e poco riso.





Pamela Petrarolo ingrassata all’Isola dei Famosi?

Ma parliamo di numeri. A conti fatti, dopo 3 mesi di “dieta” forzata e quasi senza cibo, Edoardo Tavassi ha perso addirittura 15 kg, mentre Nicolas Vaporidis circa 7. E poi, Nick Luciani ne avrebbe persi 8 mentre Marco Cucolo, che si è poi dovuto ritirare dal gioco per problemi di salute, 6.

E Pamela Petrarolo? Praticamente fin dal suo sbarco in Honduras vive questa esperienza in solitaria, anche se si sta facendo riconoscere per la sua allegria e spigliatezza. Ma alcuni utenti, come riporta il sito Funweek, hanno notato una cosa insolita: rispetto agli altri naufraghi che hanno perso vistosamente peso, lei sembra mantenerlo e, anzi, per qualcuno sarebbe addirittura ingrassata.

Pamela Petrarolo ingrassata all’Isola dei Famosi? “Certo che Pamela invece di dimagrire è ingrassata, ma come è possibile? Penso sia l’unica da quando c’è l’isola”, “Pamela che ingrassa ogni giorno di più” hanno scritto su Twitter. Ma c’è anche chi la difende perché infastidito da questo tipo di commenti sulla sua forma fisica: “Questi commenti fatti da donne sono vomitevoli, ha partorito 3 figli di cui uno 15 mesi fa, forse è per questo che ha la pancia”.

“Come sta Edoardo”. Tavassi a rischio finale all’Isola dei Famosi: l’aggiornamento arriva da sua mamma