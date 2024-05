“Sempre nel pacco Nove”. Affari Tuoi, il messaggio criptico della Rai per Amadeus. Tanti, sempre più utenti, hanno fatto caso allo strano accadimento che riguarda il pacco numero Nove di queste ultime puntate di Affari Tuoi. Partiamo dal principio però. Sappiamo bene che Amadeus e Nove, il canale di Discovery e Warner, hanno siglato un contratto che di fatto porta via il conduttore dagli studi di Viale Mazzini. E la Rai, come l’avrà presa?

Questo purtroppo non ci è dato sapere, ma sembra evidente, almeno per alcuni telespettatori, che la produzione del programma di Affari Tuoi stia lanciando dei messaggi subliminali proprio nei confronti del presentatore tv. Chiaramente queste frasi non sono da prendere alla lettera, anzi, si tratta soltanto di alcune speculazioni più che altro ironiche. Ma andiamo a vedere cosa hanno notato tanti utenti sui social.





“Sempre nel pacco Nove”. Affari Tuoi, il messaggio criptico

Nelle puntate precedenti a quella di ieri e anche a quella in particolare, in molti hanno notato una sorta di messaggio criptico nella scatola numero 9. Si tratta chiaramente di una serie di coincidenze, niente di più, ma in molti hanno dedotto che si tratti di una sorta di messaggio in codice da parte degli autori del programma proprio nei confronti di Amadeus. Ad esempio, nella puntata di Affari Tuoi del 20 maggio, Ezia e il fidanzato Raffaello sono i concorrenti della Basilicata.

Per farla breve, i due alla fine decidono di accettare ben 25mila euro dal dottore, per poi scoprire che il pacco che avevano in mano conteneva ben 75mila euro. Ma andando a ritroso nella puntata, in molti hanno notato che il pacco numero 9 conteneva ben 200mila euro. Proprio Amadeus ha quindi detto: “Ragazzi, nel nove quasi sempre ci sono soldi. È incredibile, eppure avviene un sorteggio, però è così“.

Il pacco NOVE che ultimamente è pieno di soldi per me è una leggera vendetta della Rai su Amadeus 😂#AffariTuoi pic.twitter.com/mG057fbS0n — ale (@ale_ssio1) May 20, 2024

E non è la prima volta tanto che alcuni utenti sui social scrivono: “Il pacco NOVE che ultimamente è pieno di soldi per me è una leggera vendetta della Rai su Amadeus“. E ancora: “Messaggi subdoli dalla Rai che da qualche settimana al pacco NOVE mette sempre soldi“. Uno dice: “Il 9 ha sempre soldi. Ama ne sa qualcosa“. Coincidenze o un messaggio della Rai per Amadeus?

