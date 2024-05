Affari Tuoi cambia per sempre la vita di Luca e della sua famiglia con cinque figli. Ieri sera il concorrente del Trentino Alto Adige è stato protagonista di una puntata che entrerà nella storia del programma, sia per come è finita ma anche per come si è svolta. Luca è stato aiutato dalla dea bendata, ma lui ci ha messo davvero tantissimo coraggio. Amadeus ha reso onore al concorrente con un applauso a scena aperta.

Le ultime puntate della stagione di Affari tuoi stanno regalando tantissime emozioni al pubblico. Lo dimostrano gli ascolti, sempre altissimi. La trasmissione gode di un seguito ancora maggiore. Quella che si sta per concludere è stata veramente una edizione record. E quello che è successo ieri sera ne rappresenta in un certo senso la consacrazione, in tutti i sensi: una montagna russa di emozioni fino all’apoteosi finale.

Leggi anche: “Quel pacco no”. Affari Tuoi, perché quel numero: finisce male, disastro per la coppia in gioco





Affari tuoi, che colpo per Luca: 300mila euro. Amadeus: “Coraggio e follia”

Per chi si fosse perso la puntata ne ricostruiamo brevemente lo svolgimento. Luca si è presentato ad Affari Tuoi accompagnato dalla figlia Sarah di 22 anni. Parlando della sua vita il concorrente ha svelato che la sua è una famiglia molto numerosa. In tutto sette persone, mamma, papà e cinque figli. E il numero sette nella puntata di ieri ha giocato un ruolo decisivo.

Luca ha iniziato a chiamare le singole regioni, dimostrando di avere una “mira” infallibile nello schivare i pacchi con i premi più alti. Il concorrente infatti è arrivato a metà percorso con quasi quasi tutti i pacchi rossi ancora salvi. Neanche l’intervento del dottore è riuscito a ostacolare la corsa di Luca. Anzi, Luca ne ha approfittato per cambiare il proprio pacco, il numero4, per prendere il pacco numero 7. Una scelta legata proprio al numero dei componenti della sua famiglia.

Una scelta azzeccatissima, infatti, si scoprirà subito dopo che il suo pacco conteneva zero euro. Non solo. Poco dopo Luca è riuscito a resistere anche alla tentazione di accettare una offerta record presentatagli sempre dal dottore: 150 mila euro. Una cifra che avrebbe fatto vacillare chiunque. Ma non lui.

Luca cambia il suo pacco che conteneva 0€ con il 4. Non contento decide di ricambiarlo con il 7.



Rifiuta 150.000 euro e rischia tutto con i suoi pacchi: il 4, che conteneva 75.000€ e il 7 che invece CONTENEVA 300.000 EUROOO



Due folli coraggiosi, partita storica 😭 #AffariTuoi pic.twitter.com/yRBt07iqGr — Ansia Totale (@ansia_totale) May 17, 2024

Tutto quindi si è deciso alla fine. “Uno dei migliori finali della storia di Affari Tuoi”, ha detto Amadeus. Luca ha aperto quindi il pacco che tanto gelosamente aveva desiderato e poi difeso. Una esplosione di gioia. Dentro infatti c’era proprio il premio più alto. “Trecentomila euro, trecentomila euro, ci vuole coraggio e follia”; ha gridato Amadeus. Un colpo incredibile che ha fatto impazzire lo studio ma anche il pubblico a casa.