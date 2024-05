Amadeus sciocca tutti in diretta. Stiamo vedendo in questi giorni le ultime puntate della stagione di Affari Tuoi. La trasmissione dei pacchi ha sempre molto seguito e con la notizia dell’addio ormai prossimo di Amadeus gli ascolti sono cresciuti ancora di più. Oltre a questo ci sono le storie dei concorrenti in gara che appassionano tantissimo il pubblico. La trasmissione regala sempre sorprese. Ieri sera è successa una cosa veramente incredibile.

Affari Tuoi ha il potere di coinvolgere al massimo chi guarda. Impossibile non immedesimarsi nei panni dei concorrenti che devono decidere se accettare o rifiutare le proposte che gli vengono fatte di volta in volta dal dottore: cambio pacco o offerta. Molti telespettatori commentano la puntata di sera in sera sui social. E in tanti si sono divisi davanti a quello che è successo ieri.

Leggi anche: Affari tuoi, Amadeus sconvolge le concorrenti. Prende l’assegno, lo strappa e poi lo trita. Il gesto





Affari tuoi, per Domenico e Susy da Napoli una puntata da dimenticare

Il pacchista di turno era Domenico da Napoli, accompagnato dalla moglie Susy. La puntata come sempre si è aperta con la scelta del pacco da parte dei concorrenti. Domenico ha scoperto di aver pescato il pacco numero 13. Il significato dei numeri in questo gioco assume sempre un valore particolare. C’è chi pensa che dietro di loro si nasconda un messaggio e chi invece gioca senza fare questo tipo di calcoli.

Amadues ha fatto una previsione che ha condizionato veramente l’andamento della puntata. A Domenico ha detto: “Beh, numero 13, a Napoli questo numero non porta proprio bene”. Il concorrente lì per lì è rimasto spiazzato dal presentatore, si è capito che non gli era piaciuta l’uscita. E così seccamente gli ha risposto: “Io non credo ai numeri, diciamolo subito”.

Ovviamente, ognuno è libero di credere o no alla scaramanzia. Fatto sta che quello che è accaduto poi ha dell’incredibile. In pratica Domenico ha chiamato tutti i pacchi che contenevano le vincite più alte. A quel punto è intervenuto il dottore che ha fatto la proposto al concorrente sfortunato di un cambio.

Domenico, visto l’andamento della puntata, ha deciso quindi di accettare la proposta del dottore, salvo poi scoprire che nel suo vecchio pacco si nascondevano 75mila euro. La sfiga non era finita per lui: Domenico infatti è andato avanti con le sue chiamate fino ad eliminare tutti i pacchi rossi. Arrivato quindi al gioco della regione fortunata, neanche in questo caso è riuscito ad azzeccare quella vincente. Non poteva esserci un finale diverso.