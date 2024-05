Negli ultimi mesi George Ciupilan si è fatto vedere molto poco sui social ma qualche mese fa era finito al centro delle cronache per via di un pestaggio in cui era rimasto coinvolto. “Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni. Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla, che faccio fatica a muovere”, aveva detto l’ex gieffino mostrando il corpo e gli evidenti segni dell’aggressione.

George Ciupilan, che è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip nel 2022 e su TikTok è seguito da milioni di follower, è tornato a farsi vedere e ha lasciato tutti stupiti per il radicale cambiamento che ha fatto. In passato l’ex concorrente del GF Vip aveva confessato di aver avuto problemi con l’alcol, ma ora quel brutto periodo è solo un ricordo. “Avevo iniziato a bere un po’ troppo perché non riuscivo a reggere la pressione. Non riuscivo a gestire l’improvvisa notorietà”, aveva detto a Verissimo.

“Non va più in onda”. Uomini e Donne si ferma, nuovo programma al suo posto





George Ciupilan del GF Vip è diventato un bodybuider

“L’alcol era diventato il mio sfogo. Quando bevevo, usciva un lato aggressivo di me, che non mi piaceva”. Il 30 gennaio 2022 il giovane di origini rumene ha deciso di non bere più e ha iniziato a lavorare sul suo corpo, ma anche sulla sua mente ed è diventato un bodybuilder. Sui social il video della prima gara a cui ha partecipato e il cambiamento è decisamente notevole. Non a tutti è piaciuta questa trasformazione di George, tanto che tra i commenti del video si leggono diverse critiche.

Ti preferivo 100 volte prima”, “È orribile”, “Noooo perché eri così bello”, “posso dire che è brutto?”, “Oddio !!! Eri tanto bellino !!! Ti ho incontrato a Sanremo eri stupendo in salute … Ma perché tutto questo ?.. ma soprattutto questo è bello ??? Io dico di no … Rovinarsi così per che cosa”, si legge sui commenti del video pubblicato da George Ciupilan sul suo account Instagram.

E c’è anche qualcuno che si chiede: “Ma che gli è successo?”. E ancora “Così non mi piaci molto”, “Che brutto”, “Un ti si può guardare chiupi”. Ma c’è anche chi si complimenta con lui, come “Grandissimo, abbiamo fatto il meglio possibile. Ora si lavora per la prossima gara”, “È fondamentale salire sul palco per uno che voglia fare questo percorso, così da capire quale sia la strada da percorrere e dove lavorare. Ora sotto a lavorare verso nuovi obiettivi”.