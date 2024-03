Grande Fratello, a distanza di giorni dalla finale il clima per gli ex concorrenti si fa sempre più pesante. Oggetto spesso di insulti. Ad esempio, già nei giorni scorsi Anita aveva denunciato di essere oggetto di una vera e propria campagna di odio via social. Stanca di subire offese di ogni genere, aveva quindi diffidato i suoi hater dal continuare con questo atteggiamento nei suoi confronti. Stavolta però si è superato ogni limite.

Minacce e insulti pesantissimi. E’ stata una notte molto difficile per Anita Olivieri. L’ex gieffina è stata attaccata via social da un utente che le ha rivolto frasi davvero scioccanti. Questa persona oltre ad offendere Anita, annuncia l’intenzione di volersi organizzare con altri per andare a farle del male.

Grande Fratello, frasi choc contro Anita. L’ex gieffina chiama la polizia

Poche ore fa Anita ha diffuso lo screen di un messaggio in cui si parla di lei pubblicato da un account su X. Il post in questione contiene minacce esplicite verso la ragazza. Lei non si è fatta intimorire e ha subito reso noto quanto accaduto.

“Io ho 26 anni, due spalle grosse come le astronavi e due maroni che solo la Zia sa. Ma c’è gente che per queste cose si chiude in casa e non solo. Perfortuna esiste il Karma (oltre la polizia postale)”, quindi appare chiara la volontà da parte della fidanzata di Alessio Falsone di voler denunciare l’episodio in modo, nella speranza che si riesca ad arrivare all’autore.

L’autore del post, appunto. Lui su X si firma “Marco 1980”e nel messaggio spiega di parlare a nome di un presunto “gruppo di luzzers”. Ma si tratta veramente di un fan di Beatrice Luzzi? I tanti sostenitori in rete i Beatrice non hanno in simpatia Anita ma nessuno mai in questi mesi ha scritto cose del genere.

Un altro utente ha scoperto che lo stesso account giorni fa postava messaggi su X in cui parlava di Perla: “Bloccate e segnalate questo profilo. Un Perletti che si finge Luzzers per minacciare Anita”. Nel dubbio comunque i fan della Luzzi hanno preso le distanze da questo Marco: “Cara Anita noi siamo persone umane ci dissociamo da questo schifo ormai avete tutti il dito puntato contro il nostro fandom , questa persona che scrive ciò è un malato mentale“. E anche i fan di Perla: “Ma che perletti oooo non ti permettere ha anche insultato Perla e altre ragazze, lo fa con tutte”. Secondi i più si tratta solo di un pazzo, senza “bandiera”

Il dibattito continua. “È un pazzo che usa # a caso, ogni anno contro qualcuna/o e non si riesce a farlo saltare”. “Non è solo un pazzo. C’è gente che quotidianamente va ad offendere Anita sul suo account IG. Sono in tanti”. Probabilmente questa la versione più verosimile: “Questo soggetto esiste da mesi ,viene segnalato da mesi, cambia nome ma è sempre lui con lo stesso modus operandi quindi no , non è un perletti o luzzers ma è solo un folle che merita di essere segnalato ,punto”.