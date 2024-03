Anita Olivieri è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello. Uscita dalla casa il 18 marzo dopo aver perso al televoto, la concorrente è stata una delle acerrime nemiche di Beatrice Luzzi, favorita alla vittoria del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma battuta in finale da Perla Vatiero, vincitrice con il 55% delle preferenze del pubblico.

La partecipazione di Anita Olivieri al Grande Fratello è stata caratterizzata da diverse polemiche e in questi giorni, tramite i social, sta cercando di rispondere alle tantissime domande che le pongono sui social. Durante la permanenza nella casa, la concorrente aveva fatto scoppiare una polemica perché, parlando con altri concorrenti, aveva detto: “Io sono stata presa perché ho detto al regista se voleva vedere le mie tet*e…”.

Grande Fratello, Anita spiega il caso del ”ho fatto vedere le tette al regista”

“Altro scivolone di Anita, lei che lo dice come se fosse una cosa normale. Giuseppe e Letizia impietriti, la censura in ritardo”, aveva scritto un utente pubblicando il video. Oggi, dopo aver letto diversi articoli e polemiche su quella esternazione e grazie al box delle domande su Instagram, Anita ha deciso di rispondere e di spiegare il significato di quelle parole che all’epoca – parliamo del mese di novembre 2023 – scatenarono un vero putiferio sui social.

La frase incriminata fu anche utilizzata per accusare la concorrente di essere raccomandata per via di un flirt con uno degli autori del Grande Fratello, cosa poi smentita da Anita in questi giorni. “Ho visto tutto quando sono uscita ed ero piegata in due. In generale, dovete prendere tutto con le pinze perché siete troppo manipolabili altrimenti. Il video deve essere contestualizzato, lo avrete visto sui social”, ha detto l’ex gieffina.

E qui la spiegazione, che niente ha a che vedere con la sua partecipazione al Grande Fratello: “Spiegavo di quando feci la pubblicità della Pampers nel 1999, avevo due anni. – ha detto Anita – Vennero all’asilo, dove c’ero anche io, e non capivo molto perché ero una bambina. Quindi sono andata dal regista e gli ho chiesto se volesse vedere le tettine. Era un giochino che faceva durante il bagno con mia mamma. Lui rise e mi prese per la simpatia”. La polemica è finalmente chiusa.