Brutta notizia per uno dei protagonisti di Amici 24. L’allievo in questione sarebbe ormai vicinissimo all’eliminazione, nonostante da molti sia ritenuto molto talentuoso. C’è grande sconcerto e sorpresa nel pubblico, che mai si sarebbe aspettato di dover assistere ad un evento simile. Ma ormai le possibilità di vederlo ancora all’interno della scuola sono sempre più risicate.

Amici 24 potrebbe dnque perdere un allievo amato da parecchi, ma a quanto pare non apprezzato più dal suo insegnante. La sua eliminazione appare sempre più probabile, come ricostruito anche dal sito Lanostratv, che ha analizzato il primo daytime della settimana dopo la puntata domenicale dell’8 dicembre.

Amici 24, allievo verso l’eliminazione: cosa succede nella scuola

Nella giornata del 9 dicembre abbiamo assistito al daytime di Amici 24, che si è concentrato anche su questo allievo, che ben presto potrebbe essere costretto all’eliminazione. Un altro ragazzo sarebbe ormai pronto a prendere il suo posto. A decidere tutto questo è soprattutto Rudy Zerbi, che non sarebbe più soddisfatto del cantante. E quest’ultimo è apparso provato e molto triste.

A rischiare l’addio al programma è Ilan, figlio di Gabriele Muccino. Il giovane artista ha esclamato: “Mi sento con le gambe legate“. Zerbi lo ha chiamato e si è presentato con il possibile sostituto del cantante, Jacopo Sol. Ilan non sta nemmeno bene a causa di un mal di gola, ma ha voluto ugualmente esibirsi. I telespettatori non riescono a capire perché Rudy stia agendo in questo modo, ma intanto la produzione ha fatto una scelta molto umana.

Jacopo Sol è già entrato in casetta e ha conosciuto coloro che potrebbero diventare i suoi compagni, se dovesse sostituire davvero Ilan. Comunque quest’ultimo ha potuto parlare al telefono con la madre, la quale gli ha detto di pensare positivamente. Ma lui è sembrato essere ancora troppo rattristato e ha rivelato che non vuole tornare a Bologna a studiare chitarra.