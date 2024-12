Sempre più caos ad Amici 24. Nel daytime del 5 dicembre è andata in scena una nuova discussione tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Ma soprattutto è stata la produzione a mettere nei guai la speaker radiofonica, infatti sono state svelate delle verità che hanno di fatto smentito quelle espresse da lei. E ora chissà cos’altro potrà accadere nei prossimi giorni.

Anche il pubblico sembra aver ormai preso una posizione abbastanza netta sul delirio ad Amici 24. Anna Pettinelli è sempre più furiosa, ma adesso si è aggiunto un altro particolare che sta facendo scioccare i telespettatori. Praticamente l’insegnante di canto è stata accusata in un certo senso di aver detto una grossa menzogna.

Amici 24, Anna Pettinelli messa all’angolo dalla produzione: spunta una bugia

Nei giorni scorsi ad Amici 24 Anna Pettinelli ha fatto un’affermazione che è stata rispedita al mittente dalla collega. E ora sono intervenuti pure gli autori del talent show di Maria De Filippi, che hanno seccamente smentito la versione dei fatti della Pettinelli. E ora per lei potrebbe mettersi male, dato che sarebbe ritenuta addirittura una persona che non direbbe cose vere.

Anna Pettinelli ha detto all’allievo Luk3 che Lorella Cuccarini aveva accettato la sua proposta di valutare altri cantanti per un’eventuale sostituzione del ragazzo. Ma in realtà le cose non sarebbero andate così, con Lorella che aveva semplicemente dichiarato: “Vediamo, sono molto impegnata“. E pure la produzione ha dato torto ad Anna, infatti è intervenuta in collegamento riferendo che la Cuccarini non aveva mai rivelato frasi simili.

Ma Anna Pettinelli non si è scusata con Lorella, continuando a ribadire quanto detto precedentemente. A quel punto la Cuccarini ha concluso così l’intervento: “Per te sta diventando un’ossessione, io mi preoccupo per te“. E alcuni telespettatori hanno attaccato Anna: “Sostituite lei coi casting”, “Pettinelli sparisci”, “Ma basta, è assillante”.