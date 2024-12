La situazione ad Amici 24 è incandescente. Tutta responsabilità di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che stanno dando vita a liti che sono quasi senza precedenti nella scuola di Maria De Filippi. Nella puntata domenicale la speaker radiofonica è stata attaccata duramente dalla collega: “Non ti permetto più di aggredire psicologicamente i ragazzi, è intollerabile e non devi mai più farlo. Proporrò altrimenti un provvedimento disciplinare per te”.

E ora ad Amici 24 le cose non stanno andando meglio, infatti grazie al daytime del 2 dicembre abbiamo scoperto cosa è successo dopo la puntata tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Le due insegnanti si sono incontrate, ma il faccia a faccia è finito nel peggiore dei modi, come ha ben spiegato l’ex conduttrice de La vita in diretta.

Amici 24, la guerra tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli continua: “Falsa, cosa fai”

Alla base dei fortissimi contrasti ad Amici 24 tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli c’è Luk3. Il cantante di Lorella ha ascoltato anche un videomessaggio della conduttrice radiofonica, che diceva: “Questi sono dei cantanti con cui ti sfiderai, sono giovani che erano ai casting. Loro hanno avuto la preferenza sia da me che dalla tua prof. Il fatto che anche lei abbia acconsentito mi fa pensare che lei abbia capito il mio ragionamento, non so se uno di loro prenderà il tuo posto, vedremo”.

Ma la Cuccarini ha smentito la ricostruzione dell’altra maestra, confermando esclusivamente l’incontro: “Io e lei ci siamo incontrate, è vero. Ed è vero che mi ha proposto dei ragazzi dei provini, ma non è vero che le ho detto di sì. Diciamo che è un po’ manipolatrice e bugiarda, perché io non le ho detto di sì. Ha chiuso dicendo che anche io starei capendo che tu non devi stare in questa scuola? Questo è il suo desiderio, ma non mi convincerà”.

In più di un’occasione la Pettinelli ha rivelato di non ritenere all’altezza Luk3, che dovrebbe essere sostituito da qualcuno più bravo di lui. La Cuccarini è contraria e ha accusato Anna di non dire nemmeno la verità, cambiando la sua opinione in maniera ingannevole.