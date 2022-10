Orietta Berti sbugiardata dopo la puntata del GF Vip 7. La cantante e opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha parlato della sua carriera della proposta che avrebbe fatto in passato Tinto Brass, regista, sceneggiatore e scrittore italiano, considerato il maestro del cinema erotico italiano.

Ma a quanto pare la versione dei fatti della cantante è stata smentita. Il maestro dei film ha infatti smentito quanto affermato da Orietta Berti, ossia di averle mai proposto di prendere parte a uno dei suoi film. “Ho saputo che Tinto Brass ti aveva offerto una parte per un suo film”, aveva chiesto Alfonso Signorini e Orietta Berti aveva confermato di essere stata contattata più volte dal regista di film erotici.

Leggi anche: “Aprite le orecchie”. GF Vip 7, Orietta Berti fuori da ogni logica: clamoroso sfogo in diretta





Orietta Berti sbugiardata da Tinto Brass dopo il GF Vip 7

Ma la versione die fatti di Orietta Berti è stata smentita. “Non ricordo di aver proposto un ruolo a Orietta Berti in uno dei miei film. Dalla parole di Orietta Berti credo che potrei averle chiesto di interpretare un ruolo militare. Ho cercato di avere anche Patty Pravo in una delle mie pellicole ma invano. Nella mia carriera ho fatto tantissimi provini, ne ricordo uno anche ad Adriano Pappalardo”, ha dichiarato il celebre regista a AdnKronos.

Qualche giorno fa Orietta Berti ha riferito di essere stata contattata più volte in passato dal maestro del cinema erotico italiano che le proponeva una parte in uno dei suoi film. La cantante ha spiegato inoltre che una volta a rispondere alle telefonate di Brass fu la madre, dicendole ‘c’è quello che fa tutti quei film sporchi’.

Orietta Berti sbugiardata da Tinto Brass. Così, il maestro del film erotico, ha chiarito, una volta per tutte, la questione che, però, quasi sicuramente, verrà affrontata ancora da Orietta che durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe tornare sull’argomento. Nell’intervista rilasciata all’Adnkronos Tinto Brass ha commentato inoltre quanto confessato qualche settimana fa da Barbara Bouchet in tv circa il suo no a girare ‘La Chiave’, tra le pellicole più celebri del regista.