GF Vip 7, la terza puntata del programma guidato da Alfonso Signorini ha visto tanta carne al fuoco con il clamoroso sfogo in diretta di Orietta Berti. Al televoto sono finiti Antonella, Nikita, Giaele, Marco, Edoardo e Daniele. Nella puntata di ieri è arrivata, come previsto, Soraia Ceruti, che ha avuto modo di rivedere dal vivo il suo Luca e mettere in chiaro le cose con Elenoire Ferruzzi che, nei giorni scorsi, aveva sollevato una dura polemica con l’ex tronista di Uomini e Donne sostenendo di essere stata presa in giro da lui. Prima che gli animi potessero scaldarsi è intervenuto Alfonso Signorini.



“Luca avrebbe avuto questa reazione con qualunque persona, perché è innamorato di un’altra donna”, ha spiegato chiudendo di fatto il campo a ogni replica. Tornando a Orietta Berti, l’opinionista ha spiegato più volte perché ha scelto di partecipare al GF Vip. Orietta Berti è sbarcata al GF Vip 7 come opinionista dopo un lungo corteggiamento del conduttore e, per sua stessa ammissione, per la cospicua somma ricevuta. “Tanti. Ma proprio tantissimi soldi”, aveva raccontato la cantante in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

GF Vip 7, clamoroso sfogo in diretta di Orietta Berti: la verità sul cachet



Sulla cifra era intervenuto Dagospia che aveva sganciato la bomba. “Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata”, ha spiegato il giornalista, che poi ha fatto il conto del cachet totale che Orietta Berti porta a casa alla fine del GF Vip: ben 500 mila euro.



Una voce che Orietta Berti ha voluto chiarire. “Io devo dire a questi signori che per venire da te ho lasciato perdere tre contratti, tre trasmissioni importanti. Ecco, questo lo devo dire. Sono qui perché ti voglio bene e perché volevo fare un’esperienza nuova”. Nelle scorse settimane aveva tra l’altro raccontato di altri programmi in vista.



“Oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, – aveva spiegato ancora Orietta Berti – tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.

