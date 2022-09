Gaffe di Orietta Berti al GF Vip 7. Lunedì 19 settembre è iniziata la settimana edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e nelle vesti di opinionista, quest’anno c’è anche la cantante di Cavriago, tornata sulla cresta dell’onda dopo il tormentone dell’estate 2021 Mille di Fedez e Achille Lauro.

Orietta Berti è sbarcata al GF Vip 7 come opinionista dopo un lungo corteggiamento del conduttore e, per sua stessa ammissione, per la cospicua somma ricevuta. “Tanti. Ma proprio tantissimi soldi”, aveva raccontato la cantante in un’intervista rilasciata a Il Messaggero spiegando anche di avere in cantiere un programma dedicato ai suoi sessant’anni di carriera.





Gaffe di Orietta Berti al GFVip 7: spoiler sulla durata del reality

“Oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, – aveva spiegato ancora Orietta Berti – tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Orietta Berti è stata protagonista di una gaffe che ovviamente è diventata virale sui social.

Intenta a commentare i primi momenti dei concorrenti all’interno della casa di Cinecittà insieme alla collega Sonia Bruganelli e il conduttore Alfonso Signorini, e senza rendersene conto, l’opinionista si è lasciata sfuggire la durata del reality show. Ogni anno c’è sempre mistero sulla data della finale del GF Vip, ma quest’anno ci ha pensato Orietta Berti a spoilerare la durata.

Orietta:’mi divertirò per tutti questi sette mesi’

..SETTE mesi?!?!#GFvip — Toys Expression (@ToysExpression) September 19, 2022

Lo scorso anno, per esempio, i vipponi erano convinti di dover restare nella casa fino a dicembre, ma in corso d’opera ci è deciso di allungare il programma fino a marzo. “Mi divertirò per tutti questi sette mesi”, ha detto Orietta Berti compiendo una gaffe (che avrà fatto saltare dalla sedia Alfonso Signorini) spoilerando la durata del reality, che secondo i calcoli finirà ad aprile 2023.

“Mai così tanti soldi”. Orietta Berti, cachet bomba per il GF Vip 7: quanto guadagna come opinionista