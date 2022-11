Oriana Marzoli in lacrime, ancora una volta. Al GF Vip la modella venezuelana non sta attraversando un bel momento. D’altra parte fin dal suo ingresso ci sono stati attriti con Antonella Fiordelisi, anche se in seguito le due sono diventate amiche. Poi lo scontro con Edoardo Tavassi che l’ha accusata di voler trovare un fidanzato a tutti i costi per far parlare di sé. E per finire sullo stato d’animo della 30enne di Caracas c’è anche quanto accaduto con Antonino Spinalbese.

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è scattato qualcosa, ma la relazione non ha preso la piega sperata. In un’occasione la modella non si è regolata. Antonino ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Marì e la risposta dell’influencer è stata davvero fuori luogo: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“. I due si sono allontanati sempre più e Oriana non l’ha presa per niente bene.

Leggi anche: “Oddio, tenetevi pronti”. Oriana e Antonino, la scoperta bomba: così il GF Vip ‘salta in aria’





Oriana Marzoli ancora in lacrime per Antonino

Dopo aver già pianto per l’allontanamento da Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli è nuovamente crollata sfogandosi con altri vipponi. Nella giornata di ieri, sabato 26 novembre, la modella non è riuscita a trattenere le lacrime per quello che sta passando. Luciano Punzo, Nikita Pelizon e Luca Onestini hanno invitato l’influencer a sfogarsi prendendo a calci e pugni i cuscini e i puffi presenti in giardino.

La ‘terapia’ ha smosso qualcosa e ad un certo punto Oriana Marzoli è scoppiata in un pianto a dirotto tra le braccia di Luca Onestini. Subito Luciano Punzo ha invitato la modella a considerare che Antonino ha una figlia fuori che l’aspetta e per lui non deve essere semplice. I figli non sono un ostacolo, ma certo esigono attenzione. Oriana ha spiegato che non ha voluto chiedere della figlia ad Antonino per non essere indelicata.

oriana se desahoga con los puffs y acaba llorando 🥺💔 #GFvip pic.twitter.com/tjFgi1OFg9 — 🖤 (@MartitaGH121) November 26, 2022

[email protected]@siete o ci fate?

Antonella dice che non sa bene e pensa che forse sono un insieme di cose sia dell’esterno che di Antonino! Poi aggiunge che lei non le ha parlato quindi non lo sa! E ne sa di più Sarà! Quindi finitela di attaccarla per ogni cosa! SIETE MALATI! #gfvip pic.twitter.com/EW7e26ooAf — Ana (@Ana__15) November 26, 2022

Gli altri coinquilini hanno espresso così il loro punta di vista. Luca Onestini ha consigliato Oriana di lasciare perdere. Nikita Pelizon, invece, ha detto che secondo lei un confronto con Antonino Spinalbese sarebbe importante. Anche Antonino si è reso conto che Oriana sta poco bene e ha chiesto lumi ad Antonella. Quest’ultima però ha risposto in modo vago: “Magari sono tante cose. Sarah ci ha parlato, io no”. Che sia il preludio per un riavvicinamento tra i due?

“No, ma davvero?”. Il dettaglio intimo di Antonino al GF Vip 7, Oriana Marzoli lo svela a Sarah