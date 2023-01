Brutto momento per Oriana Marzoli al GF Vip 7. Diversi telespettatori si sono riversati su Twitter per condannare una frase della gieffina, per la quale è anche stata richiesta la squalifica immediata dal programma di Alfonso Signorini. Ma altri internauti, fan dell’influencer venezuelana, hanno invece fornito un’altra opinione basandosi su ciò che si è chiaramente udito in un video che sta circolando in rete da ore. Una situazione ambigua, che ha lasciato tutti increduli e abbastanza impotenti.

Sarà la produzione ad analizzare tutto e ad assumere una decisione definitiva. Intanto, per Oriana Marzoli l’esperienza al GF Vip 7 si sta complicando più del previsto. Stanno arrivando questi attacchi dall’esterno del reality e inoltre ha avuto pure un battibecco con Antonino Spinalbese. Quest’ultimo ha rifiutato di farle la tinta e non ha voluto spiegarla nemmeno a Milena Miconi. Anzi, ha precisato di aver avuto serie intenzioni di adire le vie legali e denunciare Oriana dopo quello che era success in passato.

Oriana Marzoli, fuori dal GF Vip 7 chiedono la squalifica: il motivo

Ancora una volta una concorrente è finita nel mirino del web. Oriana Marzoli fuori dal GF Vip 7 è stata condannata da alcuni utenti, che l’hanno ritenuta colpevole di dichiarazioni forti. Ma altri invece dicono di non aver udito tutto questo ed effettivamente non è stato molto chiaro. Durante un dialogo avuto con Daniele Dal Moro, si è sentito da parte di lei in riferimento a Davide Donadei: “Lui è il classico che a scuola” e poi ha parlato in silenzio, non completando nitidamente la frase. E c’è chi ha fatto una personale interpretazione.

Essendosi nascosta grazie ad una coperta, non è stato semplice ascoltare la fine della sua frase. Dal Moro ha risposto: “Tu, ma cosa vuoi fare tu? Se avessi trovato me a scuola saresti stata spacciata. Avresti cambiato scuola e classe”. Secondo l’utente Goddess che ha pubblicato il video, Oriana avrebbe esclamato: “Davide è il classico che a scuola bullizzavi”. Ed è partita la richiesta: “La Lamborghini è stata squalificata per la stessa cosa, pretendiamo provvedimenti”. Poi la venezuelana avrebbe anche aggiunto le parole ‘coatto’ e ‘sfigato’.

Oriana su Davide: “è il classico che a scuola bullizzavi”



La Lamborghini è stata squalificata per la stessa cosa, pretendiamo provvedimenti. #gfvip #gintonic #nikiters pic.twitter.com/viv0BRV13S — Goddess (@bougiefemmenoir) January 20, 2023

Altri utenti hanno invece aggiunto in difesa di Oriana Marzoli: “Ma non si sente niente”, “Purtroppo non basta per la squalifica”, “Ma come fate ad affermare qualcosa che non si sente? Esiste il reato di calunnia e diffamazione se non fosse vero”, “Ma come cavolo fate a capire quello?”.