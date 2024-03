“Ora ve lo dico”. Grande Fratello, Anita parla dopo la scoperta sul segreto di Signorini

“Mer…!”. Anita Oliveri choc sui social. La ragazza, appena uscita dal Grande Fratello 2023, sta ricevendo non poche critiche per quello cheta combinato nella casa, ma sopratutto per le presunta corna all’ex fidanzato. Si sa poi, i social sanno essere molto cattivi e di certo la moralità, in genere falsissima, la fa da padrona. A rimetterci chiaramente è questa giovane che invece di trovare petali di rose, ha trovato soltanto “letame” citando lei stessa e chiaramente l’immenso De Andrè.

Ma perché ci spingiamo così oltre? Perché paragonare in qualche modo, una frase di una grande artista scomparso con le parole di Anita Olivieri del Grande Fratello? Perché proprio lei sui suoi profili scrive: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori #shockingday”. Chiaramente la ragazza cita “Via del Campo” per un motivo ben preciso.





“Mer…!”. Anita Oliveri choc sui social

Da quando è uscita infatti, la giovane ha ricevuto una delle docce fredde più atroci della sua vita: era convinta di essere una delle preferite del pubblico e invece si ritrova fuori dalla casa come la meno votata e sopratutto super criticata per la vicenda di Alessio. Un utente sui social scrive e azzarda: “Anita sarebbe sotto shock per la montagna di me…a ricevuta in questi mesi, soprattutto ora.

È stata presa in giro da Alfonso, dato che le ha sempre fatto credere di essere amata. Purtroppo è questa la realtà, Anita. Chi semina me…a non può ricevere in cambio diamanti”. Ed è qui che la ragazza decide di rispondere, citazione per citazione. I fan non gli hanno mai perdonato gli attacchi a Beatrice Luzzi, senza dubbio la più amata dagli italiani e papabile vincitrice. Contro di lei quindi si è innescata una macchina del fango senza precedenti.

Il best of di Anita Olivieri, del resto non salvo niente #grandefratello pic.twitter.com/F9f1Lu4c35 — Rio (@valerio_91_) March 19, 2024

Ma a parte le critiche e il letame e i diamanti, Anita Olivieri ha voluto anche ringraziare i fan che stanno realizzando per lei una serie di video con dei montaggi simpatici dei suoi momenti al Grande Fratello. La ragazza ringrazia tutti così: “Vi ringrazio per aver creato questo e avermi fatto rivivere questi momenti. Grazie per avermi ricordato perché varcare quella porta è stata la scelta migliore della mia vita”.

