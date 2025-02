La clamorosa eliminazione di Alfonso D’Apice dal Grande Fratello e il caos social. Per la sorpresa di moltissimi telespettatori, che ormai si erano affezionati al giovane imprenditore partenopeo, l’ex concorrente di Temptation Island ha dovuto fare le valigie e tornare a casa. Stupiti anche i compagni d’avventura che, dentro la Casa, hanno aspettato il suo rientro fino a notte fonda.

A poche ore di distanza dall’allarme lanciato dall’ex Temptation Island Antonio Maietta, che aveva previsto che gli altri avrebbero voluto cacciare Alfonso, effettivamente è arrivata l’eliminazione. Ma non è tutto. Subito dopo, infatti, l’ex di Federica Petagna, Antonio Fico, che già aveva avuto uno scontro con Alfonso nella Casa, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina al 25enne.

Antonio Fico lancia una frecciata ad Alfonso: il video incriminato

Subito dopo la fine della loro relazione il nome di Federica Petagna è stato accostato a diversi uomini, tra questi c’era Antonio Fico, cugino di Titti Scialò. Alfonso D’Apice ha chiesto all’ex se il flirt fosse vero, ma lei ha negato tutto. Poi, però, Antonio si è presentato al GF invitando la donna a dire la verità. Ne è nata una discussione con Alfonso che ha difeso Federica e accusato Antonio di cercare solo visibilità.

Alfonso ha quindi invitato Antonio a tornare al suo lavoro di venditore di cornetti, piuttosto che cercare di sfondare in tv. Ebbene, dopo l’eliminazione di Alfonso, Antonio pare abbia voluto lanciare una frecciatina al suo indirizzo. In un video pubblicato sui social, infatti, si ascolta un brano napoletano dove si sottolinea la necessità di tornare a lavorare.

Che non sia un caso è confermato dalla scritta che campeggia sul video: “È il momento di andare a lavorare“. Poi anche gli emoticon della risata e della mano che saluta. Insomma, sembra proprio che Antonio Fico abbia voluto ‘vendicarsi’ dopo gli attacchi di Alfonso al GF. Intanto c’è anche chi sottolinea come per un po’ di notorietà si sfruttino persino le relazioni e i flirt avuti… dove finiremo…

