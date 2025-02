Alfonso D’Apice è stato eliminato dal gioco nell’ultima puntata del Grande Fratello, una decisione che ha sorpreso tutti i concorrenti, in particolare Chiara Cainelli, che, dopo avergli dato l’addio, non ha potuto trattenere le lacrime. “Per una donna è entrato e per una donna è uscito” ha commentato immediatamente l’opinionista Beatrice Luzzi, aggiungendo: “È uscito un po’ dai binari, gli è uscita una rabbia che aveva tenuto un po’ a bada”.

Cesara Buonamici, invece, ha ritenuto che Alfonso avesse pagato il prezzo delle tensioni degli ultimi giorni, in particolare quelle con Stefania Orlando, la prima a suggerire che il ragazzo stesse iniziando a rivelare la sua vera natura. Alfonso era entrato nella Casa dopo aver preso parte a Temptation Island insieme alla sua ex fidanzata Federica Petagna, che anche lei aveva successivamente fatto il suo ingresso nel reality.

Grande Fratello, figuraccia di Alfonso D’Apice dopo l’uscita dalla casa

Dopo la fine della loro relazione, Alfonso ha iniziato una storia con Chiara Cainelli, ancora presente nel programma. Intervistato dai microfoni della pagina social del programma, l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto un breve bilancio della sua esperienza e ha ringraziato tutti per il sostegno e l’affetto ricevuto durante il suo tempo nella Casa. In queste ore è diventato virale un video in cui Alfonso parla di Stefania Orlando, una delle concorrenti con cui ha avuto più di un acceso diverbio.

“‘Ti mangio’, ‘tu sei Stefania Orlando io sono Alfonso D’apice’, ‘porta rossa, tir e vai’, ‘Vediamo dove arrivo io e dove arrivi tu’. BUONANOTTE”, si legge a corredo del filmato che ha riportato alcune frasi pronunciate dal concorrente che poi è stato eliminato. Nel filmato si vede Alfonso sbeffeggiare la Orlando, che però alla fine della puntata è stata salata dal pubblico.

Come sappiamo, infatti, a uscire dalla casa del Grande Fratello è stato proprio il concorrente napoletano. “Non riesco a smettere di guardare, ahahhah Poverino, si è trattenuto il più possibile, poi è uscito il vero Alfonso in tutto il suo splendore, presuntuoso e arrogante come pochi”, scrive un utente commentando il filmato.

“Ho sputato un polmone vedendo questo video”, “Chi caz** ti conosce a fondo D’Apice, potevi essere un uomo e hai deciso di essere un verme”, “Il karma ragazzi prima o poi arriva sempre…”, “Buffone”, “Un poveretto che sta con una poveretta. Non so chi sia peggio”, si legge. E chi parlando del montaggio del video scrive: “Questo è un capolavoro”.