Grande Fratello, l’ex Temptation Island si espone su Alfonso D’Apice. Tra i concorrenti che sono riusciti a mettersi in mostra nelle ultime settimane c’è sicuramente lui. L’ex fidanzato di Federica Petagna ha iniziato una storia d’amore con Chiara Cainelli. Ma si è anche duramente scontrato con alcuni coinquilini e ha utilizzato espressioni che in molti hanno condannato.

“Ti faccio saltare” e “Abbaia di meno!” sono alcune delle frasi pronunciate da Alfonso D’Apice in uno dei momenti di rabbia e lite con altri gieffini. In particolare il giovane ha discusso con Iago Garcia, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti. Un ex protagonista di Temptation Island, Valerio Palma, ha definito le critiche ad Alfonso come “Attacchi biechi e gratuiti”. Ora un altro ex concorrente del programma ha voluto difendere Alfonso.

“Lo vogliono distruggere”, l’ex Temptation Island su Alfonso

Antonio Maietta ha speso alcune parole in difesa di Alfonso D’Apice: “Alfonso lo reputo non un amico, ma un fratello. Ci siamo conosciuti in un programma da amici e siamo usciti da fratelli. Sta chiuso da quattro mesi lì dentro, senza vedere la mamma, senza sapere notizie esterne. Psicologicamente è molto dura affrontare una cosa del genere. Non è né cattivo, né maleducato, è una persona come noi: non ha esperienze televisive, come le persone che lo criticano. Iago che fa l’attore e sa benissimo come funziona il mondo della televisione. Federico Chimirri, che lo critica per aver fatto Temptation, quando lui è stato il primo a fare Uomini e Donne […]”.

“Vorrei dire una cosa a tutti i napoletani e a tutta l’Italia che sostiene e vuole bene ad Alfonso: facciamo il gesto di votare Alfonso – dice ancora Maietta – Facciamogli capire che fuori dalla Casa ci sono persone che gli vogliono bene. Facciamo la lotta a questi 3/4 “faccia verde” dentro la Casa che lo vogliono distruggere, perché forse lo vedono come l’unica persona che possono combattere. Senza capire che fuori da lì Alfonso ha non una ciurma, ma un esercito! Solo perché Lorenzo Spolverato non possono attaccarlo più perché è in finale, Javier Martinez non lo possono attaccare perché sanno che è molto amato”.

“Quindi prendono come punto di riferimento Alfonso – conclude Maietta – perché secondo loro può cedere di più. Ma non è vero: Alfonso è molto intelligente, sa che lo stanno attaccando solo per stuzzicarlo, per avere una reazione, per farlo squalificare. Ma secondo me non succede niente di tutto questo. Cerchiamo di votare al più presto tutti quanti. Noi napoletani abbiamo un cuore enorme, quindi riusciamo a non far uscire Alfonso! Così le persone che lo stanno attaccando si mangiano un po’ il limone!”.

