“Volgare e squallido, è ora che esca da quella casa!”. Bufera sul concorrente del Grande Fratello. L’inquilino della casa più spiata d’Italia è finito nel mirino del pubblico per una battutaccia nei confronti di Helena Prestes. Sui social, molti spettatori si sono indignati per quanto accaduto e ora sperano che il suo percorso all’interno del reality show di Canale 5 finisca presto.

Come detto, la frase incriminata è stata rivolta a Helena, ma la brasiliana sembra non essersene accorta. Conoscendo il suo carattere, difficilmente avrebbe lasciato correre senza replicare, soprattutto considerando che tra lei e l’autore del commento non c’è alcuna stima. A finire al centro delle polemiche è infatti Alfonso D’Apice, il giovane imprenditore napoletano, già protagonista di diverse controversie nelle ultime settimane. In particolare per il modo in cui si approccia con le donne, a detta di molto un po’ troppo all’antica.

“Si vergogni”. Grande Fratello, bufera su Alfonso dopo l’uscita su Helena

La vicenda che ha scatenato l’ultima polemica è avvenuta nella mattina. Mentre si trovava in giardino a prendere il sole, Helena ha avuto un piccolo incidente: un calabrone le è improvvisamente entrato nei jeans. Spaventata, ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione di Zeudi Di Palma, Maxime Mbanda e Mattia Fumagalli, che l’hanno aiutata a liberarsi dall’insetto. Una volta tornata la calma, Helena ha esclamato: “Aiuto, era dentro di me!”.

A quel punto è arrivata la battuta infelice di Alfonso D’Apice: “Ma chi, Javier?”. La frase ha Nella casa solo Zeudi Di Palma è scoppiata a ridere, salvo rimproverare Alfonso, ma in maniera scherzosa. Tuttavia, il pubblico non perdona certe frasi: sui social questa uscita di ‘Alfonsino’ non è piaciuta affatto. Sul web si è subito scatenata una polemica contro il concorrente, accusato di essere volgare e maleducato. “Vergognoso, è ora che esca!” ha scritto un utente su X. C’è poi chi sottolinea come Alfonso non dovrebbe permettersi certe battute nei confronti di una donna, soprattutto nei riguardi della fidanzata del suo presunto migliore amico, Javier Martinez: “Alfonso è proprio squallido. Spero che venga eliminato e che Javier possa vedere tutte le clip in cui lo prende in giro alle spalle!” ha commentato un altro spettatore.

Non manca chi risponde con sarcasmo: “E anche se fosse stato davvero Javier? È geloso?” Insomma, l’ennesima polemica dentro e fuori la casa del Grande Fratello. Alfonso si difenderà in puntata?

Come noto all’interno della casa si sono formate due fazioni ben distinte, e Alfonso fa parte di quella composta da Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e dalla sua fidanzata Chiara Cainelli. Con i concorrenti dell’altra fazione le tensioni non sono mancate, e anche con Helena gli scontri sono stati frequenti. Alfonso viene accusato dagli altri di essersi “incattivito” e di non essere più quel ragazzo spensierato e allegro che era entrato varcando la porta rossa,