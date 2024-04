A quasi un mese dalla finale del Grande Fratello Alfonso Signorini ha spiegato ufficialmente perché Perla ha vinto, battendo così Beatrice al ballottaggio conclusivo. Ne ha parlato il conduttore davanti a Giulia Salemi, la quale lo ha intervistato nella prima puntata del nuovo podcast dell’influencer. Ma lui si è anche soffermato sulle sue esperienze di vita più intime.

Prima di dirvi tutto su ciò che ha affermato sul Grande Fratello Alfonso Signorini, rivelando perché Perla ha vinto, a proposito della sua vita giovanile da studente ha detto di essere rimasto vittima dei bulli: “Ero comunque anche molto stro***, suggerivo sbagliato e venivo bullizzato. Pensavano di aver preso 8 perché hanno copiato da Signorini e poi si trovavano con il 2 e il 3. Mi aspettavano fuori dalla scuola col palloncino e ci sputavano dentro. Mi hanno picchiato e piangevo”.

Grande Fratello, Signorini svela perché ha vinto Perla

Le dichiarazioni più intriganti sul Grande Fratello di Signorini non hanno riguardato subito la vincitrice e perché dunque Perla ha vinto. Ha nominato in primis Beatrice, dicendo: “Ero certo che non vincesse Beatrice anche se non l’ho mai lasciato intendere. Lei non rappresenta il concorrente ideale per il pubblico del Grande Fratello, lei è stata la vera anima di questa edizione. Un’anima che divide il pubblico, può piacere ma anche essere detestata“.

E poi ecco svelare le ragioni che hanno spinto il pubblico del GF a far prevalere Perla: “Lei è più tonda come personalità, è più morbida e rappresenta pienamente il target del Grande Fratello. Tante ragazze e tante donne si sono identificate in lei, dato che è nata come la sfigata che è stata tradita, anche se in realtà è stata prima lei con Igor che Mirko con Greta. Quel mondo lì ero sicuro che facesse sfracelli”.

Infine, Alfonso ha concluso: “Me n’ero accorto anche dallo studio, dato che in ogni puntata c’erano un sacco di Perline”. E quindi il trionfo di Perla Vatiero non è stato una sorpresa per lui.