È stata Martina la concorrente eliminata da Amici nella puntata serale di sabato 4 maggio. L’esclusione della cantante, dopo il duello con Mida, ha di fatto eliminato la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. “Martina, mi dispiace“, l’annuncio di Maria De Filippi durante il serale andato in onda sabato. Ma per la giovane c’è stata anche una bellissima notizia. Dopo l’annuncio della conduttrice che ha sancito la sua uscita dalla scuola, è stato mandato in onda un video.

“Ti stiamo seguendo da diverse settimane, hai un talento speciale, una personalità unica e una voce bellissima”, ha detto il regista e coreografo Lucio Cannito. “Ti stiamo seguendo da diverse settimane e vorrei offrirti un contratto per il musical ‘Fame – Saranno Famosi’ che sarà rappresentato in tutti i principali teatri italiani. Mi farà piacere contribuire a costruire la tua carriera che sarà straordinaria”.

>> “Con me hai chiuso”. Amici 23, choc da Rudy Zerbi: l’addio in diretta. Non era mai successo prima, pubblico senza parole (VIDEO)





Amici 23, il messaggio di Anna Pettinelli per Martina

“Mi dispiace che il percorso sia finito, mi mancheranno tutti perché questa avventura regala emozioni. In questo percorso credo di essere migliorata molto nell’interpretazione delle canzoni in italiano”, ha detto Martina, che con la sua eliminazione ha messo ko la squadra capitanata da Anna Pettinelli. Il percorso nella scuola di Amici 23 può dirsi ufficialmente concluso per i due coach, rimasti senza alunni.

Dopo l’uscita di scena di Martina e la lite con i giudici della scuola, Anna Pettinelli ha pubblicato un video nel quale le due sono immortalate nella sala prove della scuola. Nella storia Instagram c’è anche un bellissimo messaggio per la sua alunna: “Vola alto Martina. Sei fantastica”, ha scritto Anna Pettinelli nella sua storia di Instagram, dove ha taggato anche Raimondo Todaro, l’altro membro della sua squadra.

anna pettinelli ha un grande cuore che si nasconde in quella corazza.

martina è stata fortunata ad avere una coach come anna, perché nel bene e nel male lei è una persona molto professionale e in gamba. gli scivoloni capitano a tutti.#Amici #Amici23 #AnnaPettinelli #Martina pic.twitter.com/oTuAq41uOX — siamo finiti nel vortice🌪️ (@aannodam) May 5, 2024

Per Martina, Amici è stata una scuola fondamentale. Non solo per il punto di vista musicale, ma anche da quello di vita e dopo l’eliminazione la giovane cantante ha voluto ringraziare tutti per la grande opportunità avuta: “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale. Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”, ha spiegato Martina dopo l’eliminazione.