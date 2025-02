Ora o mai più, durante la puntata di ieri su Rai 1 c’è stato un momento molto particolare con protagonista Raf che si è lasciato andare ad un commento su Marco Masini e Fedez. La puntata di ieri è stata caratterizzata dalle brusche parole di Donatella Rettore su Pierdavide Carone e dalle critiche a Marco Liorni. La cantante, infatti, non ha apprezzato l’esibizione di Pierdavide Carone e lo ha esposto apertamente.

La giudice ha infatti detto: “Mi ha emozionato tantissimo Gigliola Cinquetti. Lui non ha l’età di De Gregori, non ha nemmeno lo spessore di De Gregori, né la voce”. “De Gregori è un mio mito. Ha quel velluto, quella grazia. Solo una donna può reinterpretare questa canzone quasi al pari di Francesca. Per cui non mi sei piaciuto Pierdavide. Ti do 5”.





Ora o mai più, battuta di Raf su Masini e Fedez

Le parole caustiche di Rettore non sono passate inosservate sui social: “Ma Rettore la pagano per dire cattiverie? Non ho mica capito”. Quanto a Liorni, critiche avevano avvolto il suo modo di condurre. “So che mi chiamano Padre Liorni e non so che cosa significhi, magari si riferiscono a Padre Ralph di Uccelli Di Rovo? Usciamo dall’ipocrisia”, ha detto a casa Chi.

Tornando alla puntata Dopo le esibizioni di Carlotta e Loredana, Marco Liorni ha chiesto a Marco Masini del suo duetto con Fedez e il cantautore toscano si è sbottonato: “Abbiamo unito due storie… la sua, scritta oggi, e la mia, scritta 30 anni fa”.

RAF, sul duetto tra Marco Masini e Fedez: “pare stia nascendo una nuova storia, i “MASINEZ”

#OraOMaiPiù pic.twitter.com/y0RH9tkcei — cogito ergo twitto (@cogitoergoxso) February 8, 2025

Poi Liorni ha provato a indagare: “Hai provato con Fedez? Come l’hai sentito?”. E Masini si è fatto più ironico: “Per telefono”. A buttarla in caciara ci ha pensato Raf, che ha sorpreso tutti con una battuta sorprendente: “Pare stia nascendo una nuova storia, i MASINEZ”.