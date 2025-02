Bernardo Cherubini e l’episodio col fratello Jovanotti. Dopo l’esperienza al Grande Fratello l’ex concorrente è tornato alla vita di tutti i giorni. E non è semplice. Ricordate la figlia di Maria Monsé che non riusciva più a prendere sonno prima delle 5 del mattino? Certo i ritmi dentro la Casa sono ben diversi rispetto alla quotidianità ‘normale’ e così il ritorno alla vita ordinaria può riservare brutte sorprese.

Silvia Toffanin ne ha approfittato per fare un po’ di domande a Bernardo Cherubini che nella sua partecipazione al reality si era invaghito di Amanda Lecciso. Alla fine non c’è stata alcuna liaison e, anzi, Bernardo è stato pure accusato da Tommaso di aver toccato il seno a Mariavittoria. Tuttavia a colpire adesso è quello che è accaduto tra l’ex gieffino e il famoso fratello, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Bernardo parla del fratello Jovanotti: cosa è successo

Anche per Bernardo Cherubini il ritorno nella sua casa è stato piuttosto problematico: “Il rientro a casa è stato molto strano. Dentro la casa dopo un po’ pensi di vivere lì sempre. È una cosa strana. Dopo un po’ eravamo diventati come una famiglia”. Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto se il fratello Jovanotti lo avesse seguito al GF. E Bernardo ha svelato un retroscena.

Prima Bernardo ha spiegato di non essere ancora riuscito a mettersi in contatto con il fratello: “Sai che io non sono ancora riuscito a parlarci? Gli ho pure mandato dei messaggi, ma adesso è in promozione con il disco forse non li ha letti”. Poi ha rivelato: “Forse non è contento che abbia fatto questa cosa. È un grande mistero e quindi devo farci una chiacchierata”.

Infine l’ex gieffino ha spiegato che, anche se suo fratello non avesse approvato la sua partecipazione al GF, lui non si è pentito: “Lui non era d’accordo? Io invece si perchè a me serviva un’esperienza del genere. Serviva fare questo viaggio. Un viaggio all’interno di me stesso”. Tuttavia non ci tornerebbe: “No, io non ci vorrei tornare. Amo la libertà. Rimanere chiusi lì dentro è stata una grande prova”.

