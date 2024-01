Si sapeva che ci sarebbe stata un’eliminazione al Grande Fratello e molti sospettavano che a uscire dalla casa sarebbe stata Monia La Ferrera. I sondaggi lanciati in rete del resto andavano tutti in questa direzione e alla fine la siciliana che ha avuto una relazione passata con Massimiliano Varrese è risultata la meno votata. Ma come sempre Alfonso Signorini ha svelato all’ultimo. In prima battuta ha comunicato il salvataggio di Fiordaliso, poi quelli di Federico e Perla, che hanno ottenuto rispettivamente l’11, il 13 e il 44% dei voti.

Salvo anche Sergio col 17% delle preferenze e Stefano con il 10%. Fuori dunque Monia che ha ottenuto soltanto il 5% dei voti e ha voluto salutare tutti i suoi compagni di avventura senza riuscire a trattenere le lacrime. E Massimiliano Varrese come l’ha presa? Va detto che dopo un riavvicinamento, negli ultimi giorni l’equilibrio tra i due concorrenti del reality show di Canale 5 si è rotto.

GF, Monia eliminata: la reazione di Varrese

Hanno entrambi negato ma il crac è arrivato quando è stato nominato tale Giovanni, il presunto fidanzato di Monia. “Massimiliano sa benissimo che frequentavo una persona prima di entrare qui. Giovanni è una persona che conosco da anni, a cui voglio bene. E a cui continuerò a voler bene. È una persona che fa parte della mia vita, che ha fatto parte della mia vita. È un grande amico, un grande compagno, un grande confidente”, ha assicurato lei.

Che poi ha parlato però di “una relazione che è durata un paio di mesi. Non ci siamo lasciati perché non siamo mai stati insieme realmente. Ci sentivamo prima di entrare”. Massimiliano Varrese, dopo un iniziale tentennamento e anche gelosia, ha ammesso di essere sempre stato sempre a conoscenza dell’esistenza di Giovanni e di non aver mai messo in dubbio la buona fede di Monia.

Il pubblico ha deciso: Monia deve abbandonare definitivamente la Casa di #GrandeFratello. pic.twitter.com/cHy7A3TLEN — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2024

In tutto il tuo splendore… benvenuta in studio, Monia! 😍✨ #GrandeFratello pic.twitter.com/FmxxD2byl5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 30, 2024

L’attore ha aggiunto di fidarsi ciecamente di le ed anche sicuro che la loro amicizia durerà anche fuori, magari evolvendosi anche in altro. E infatti quando ha dovuto salutarla dopo il verdetto del televoto ha confessato di aver tutte le intenzioni di continuare a vederla fuori: “Abbiamo vissuto qualcosa di stupendo. La nostra realtà la vivremo fuori dalla Casa”.