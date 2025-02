Al Grande Fratello gli scenari stanno cambiando improvvisamente. A sorpresa, dopo un lungo periodo di amicizia, Mariavittoria non sembra essere più così convinta di Lorenzo. Un nuovo attacco è arrivato proprio nelle scorse ore, quando la Minghetti stava dialogando in disparte con Jessica e Ilaria. E ha voluto dire la sua sul modello.

Mariavittoria ha quindi deciso di bacchettare Lorenzo, alla luce degli ultimi comportamenti. Ormai avrebbe capito quali siano le sue intenzioni al Grande Fratello e a lei non vanno bene. Jessica e Ilaria sono state più delicate, ma la fidanzata di Tommaso è sembrata essere molto determinata.

Grande Fratello, Mariavittoria critica Lorenzo: “Caccia alle streghe”

La prima a parlare di Lorenzo è stata Jessica, che rivolgendosi a Mariavittoria e Ilaria ha esclamato: “Devi anche capire quanto ci tiene alla vittoria, se ci tieni tanto”. Ma MaVi si è subito intromessa nel discorso: “Al di là della vittoria, lui tiene alla vittoria, ma tiene anche tanto. Lui si fissa proprio nel far fuori“.

Ilaria ha però interrotto MaVi, dicendo che pure Javier vuole vincere a tutti i costi il GF. Mariavittoria le ha dato ragione, ma successivamente ci è andata comunque giù duramente con Lorenzo: “Lui è più competitivo di Lorenzo, ragazzi, ma io sto dicendo in generale che lui la vive proprio come una caccia alle streghe questo programma. Ma non lo vedi che lui ci teneva a far uscire un Calvani in un determinato modo?“.

“Spolverato vuole vincere a tutti i costi, vive questo GF come una caccia alle streghe, lui vuole far uscire alcune persone male.. tipo Luca o Helena.”



STRANO MA VERO MV HA SERVITO SUL MESTIERANTE. #GrandeFratello #heleners pic.twitter.com/fkny7MBcP7 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) January 31, 2025

Oltre a nominare Luca, MaVi si è riferita anche ad Helena, visto che Lorenzo si prefiggerebbe lo stesso obiettivo con la sudamericana. Ma per Ilaria il modus operandi del gieffino sarebbe regolare: “Se sei un giocatore, giochi e butti fuori chi ti crea problemi”.