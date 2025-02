Scontro acceso in diretta al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia. Ancora una volta, al centro della discussione c’è Helena Prestes: criticata da Lorenzo, mentre Iago è pronto a difenderla. L’attore spagnolo non solo prende le parti della modella, ma accusa apertamente Lorenzo di non avere rispetto né per le donne né per le persone più adulte di lui. Un atteggiamento che, secondo Iago, era già emerso in alcune uscite poco rispettose nei confronti di Bernardo Cherubini. Proprio per questo, Iago Garcia arriva a definire il suo compagno d’avventura una “persona da brividi”, ritenendo il suo comportamento inaccettabile.

Lorenzo Spolverato, però, non incassa in silenzio e risponde con parole altrettanto taglienti, se non addirittura offensive, alle accuse ricevute: “Un uomo piccolo così. Non mi fai paura! Hai dieci anni in più ma sei un uomo piccolo. Se solo tu alla mia età avessi avuto queste palle, che ti attacchi alle urla di un’altra persona perché non sai difenderti da te, incoerente! I valori morali non sai neanche cosa sono e a me invece li hanno insegnati. E se pecco un po’ di educazione è perché sono infastidito”.

L’atmosfera nella casa si fa sempre più tesa, e il confronto tra i due concorrenti sembra destinato a lasciare il segno e infatti in queste ore è diventato virale un video che riguarda Lorenzo. Ma vediamo cosa è successo. Dopo la lite, è saltato fuori un video clamoroso in cui Lorenzo saluta Iago e poi fa una serie di gesti e urla che richiamano al nazismo. Il pubblico è rimasto basito da questo atteggiamento e ha chiesto a gran voce un intervento del Grande Fratello.

“Clizia fu squalificata per aver inneggiato a Buscetta, questo che si mette a emulare il nazismo (tra l’altro pochi giorni dopo il giorno della memoria) verrà squalificato? Ma no povero cucci, non poteva saperlo carezzina x lui”, scrive un utente su X. “È sicuro che resterà dentro, probabilmente gli hanno già detto che andrà in finale… è una situazione imbarazzante. Lui e Shaila i peggiori inquilini di tutte le edizioni, volgari e aggressivi”.

clizia fu squalificata per aver inneggiato a buscetta, questo che si mette a emulare il nazismo (tra l’altro pochi giorni dopo il giorno della memoria) verrà squalificato?



ma no povero cucci, non poteva saperlo carezzina x lui #grandefratellopic.twitter.com/RmUdxxXAnW — the right person will be born to die (@faaab__) February 1, 2025

E ancora altri commenti di chi è rimasto sconvolto dal gesto fatto da Lorenzo Spolverato: “Diranno che non intendeva quello, povera stellina indifesa”, “Ma sinceramente non capisco per il GF continua a insudiciarsi tenendo un individuo simile in casa, io da spettatrice sono indignata dal fatto che mi venga imposto un personaggio simile, questo non dovrebbe stare neanche tra il pubblico, io lo bannerei dalla TV, non dovrebbe mai”, “Vergognoso! Se non viene squalificato siete complici”, si legge su X.