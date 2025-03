E si torna a parlare di triangolo al Grande Fratello. Com’è noto, ormai Helena e Javier sono diventati una coppia, anche se i momenti di crisi e le discussioni continuano a farsi sentire. Le tensioni sono dovute anche al fatto che prima di avvicinarsi e legarsi alla modella brasiliana, il pallavolista aveva avuto un breve flirt con Zeudi, tra l’altro diventata da poco terza finalista del reality.

Tutto questo ha dato vita a un triangolo che per settimane ha dominato le discussioni in casa, in studio e sui social dal momento in cui Zeudi, in precedenza, aveva esternato un interesse molto importante per Helena. Quest’ultima, invece, aveva sempre dichiarato di essersi innamorata di Javier nel corso di questa avventura.

Leggi anche: “Bellissima”. Grande Fratello, la cantante si esprime su Zeudi Di Palma: parole che vengono notate





GF, bufera su Javier per il “trio”

Anche se ora Helena e Javier hanno una storia, ogni tanto la gelosia si fa sentire, tanto più che negli ultimi giorni lui è tornato a parlare e scherzare con Zeudi. Insomma, un intreccio per cui Beatrice Luzzi aveva proposto ai protagonisti di questa storia di iniziare una storia in tre.

Non è successo ma a quanto pare è un’idea che Javier non disdegna, considerato che proprio in queste ore, si è lasciato andare ad una frase inaspettata: “Saremmo un bel trio”. E non sarebbe la prima volta che il concorrente si sbilancia in questo senso, ma ora i fan di Zeudi si sono stufati.

Non potete ignorare la verità e continuare a difendere questi due.

É Javier a parlare continuamente di triangolo e a fare allusioni sessuali vergognose.

Se non fate vedere siete complici. BASTA TRIANGOLO🔺#vergognagf #ExposeHelena #ExposeJavier @GrandeFratello @alfosignorini pic.twitter.com/h6ZTTWFv1u — Sabry@ (@sabry961) March 12, 2025

“Non potete ignorare la verità e continuare a difendere questi due. È Javier a parlare continuamente di triangolo e a fare allusioni sessuali vergognose. Se non fate vedere siete complici. BASTA TRIANGOLO”, si legge in uno dei tanti post. Insomma, ora nel mirino c’è finito proprio il pallavolista.