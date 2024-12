“Adesso ci prova con lei”. Grande Fratello, Lorenzo si dimentica di Shaila e ha già puntato la prossima potenziale partner all’interno della casa. Questo non lo diciamo noi, ma è una sintesi di quello che tantissimi utenti sui social stanno scrivendo e commentando riguardo Spolverato. Il ragazzo infatti, dopo un tira e molla che è sembrato quasi infinito, sembra aver rotto ufficialmente con Shaila Gatta. E adesso? “Figuriamoci se ora resta solo”, scrive un altro utente a commento di un video.

E infatti il ragazzo non perde troppo tempo e tra una chiacchiera e l’altra in cui si parla sempre di “Lollo” e di come è percepito lo stesso all’interno della casa e fuori, eccolo avvicinarsi molto sospettosamente a Chiara Cainelli. I due si sono messi a parlare in realtà per un altro fatto, non certo per provarci uno con l’altra. Durante una puntata, Lorenzo ha espresso l’opinione che Chiara fosse una “pedina” nelle mani di Javier Martinez. Chiara, sentendosi offesa da tale affermazione, ha deciso di affrontare Lorenzo per chiarire la situazione.





Ha dichiarato di non sentirsi manipolata e di essere in grado di riconoscere eventuali tentativi di strumentalizzazione. Inoltre, ha precisato di non essere interessata a una relazione sentimentale con Javier, pur apprezzando la sua compagnia. Lorenzo, dal canto suo, ha chiarito che la sua critica era rivolta principalmente a Javier e non a Chiara. Ha comunque colto l’occasione per scusarsi, riconoscendo di averla fatta sentire una pedina involontariamente.

Lorenzo Spolverato, milanese di 27 anni con un background lavorativo variegato, ha mostrato un carattere deciso all’interno della Casa. Chiara Cainelli, già nota per precedenti partecipazioni televisive, ha instaurato rapporti di amicizia e confronto con diversi coinquilini. Tra i due sembra essere nata un’amicizia speciale, almeno da parte del modello milanese. Eppure Chiara non sembra vederlo con gli stessi occhi di lui.

Oramai ora che Lorenzo🤡 si è liberato di Shaila, tocca ad altre, guarda caso…Chiara😂

Lorenzo: Noi siamo più simili di quanto pensi

Chiara: Infatti… mi ricordi mio FRATELLO🤣#GrandeFratello pic.twitter.com/LgrFRjoxRa — Violett926 (@violett926) December 19, 2024

Durante l’ultimo confronto Lorenzo ha spiegato all’amica di vederla in modo speciale appunto, Lorenzo: “Noi siamo più simili di quanto pensi”, le dice. E Chiara risponde, facendolo a pezzi di fatto: “Infatti… mi ricordi mio fratello”. Chiaramente sul web l’ironia per questa sorta di due di picche è stata presa con grande ilarità. Ma chissà, magari piano piano Lorenzo riuscirà a scalfire la corazza di Chiara e a non farsi percepire più come un ‘fratello’, ma magari come un ‘compagno’.

