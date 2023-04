Opinioniste GF Vip 8, circolano già due nomi ‘top’. La settima edizione del reality show si è appena conclusa ma le indiscrezioni su protagonisti e cast sono già uscite. I prossimi vipponi di Alfonso Signorini, a quanto pare riconfermato alla guida del programma, dovrebbero varcare la famosa porta rossa a settembre. Tra loro, scrive Novella 2000, potrebbe esserci Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi più e più volte nominato al GF Vip 7, vinto da Nikita Pelizon.

Ancora, a varcare la porta rossa potrebbe esserci anche Brenda Asnicar, la famosa Antonella de Il mondo di Patty. Il terzo papabile concorrente arriva invece da un altro reality Mediaset ed è attualmente impegnato nel dating show più famosi di Canale 5: Luca Daffrè. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è prossimo alla scelta a UeD e chissà se lo vedremo pure nella Casa.

GF Vip 8 opinioniste: spuntano due nomi ‘top’

Prima di affrontare l’argomento opinioniste GF Vip 8, sempre Novella 2000 ipotizza anche l’ingresso di Taylor Mega. Tra le pagine di Nuovo TV, invece, si candida Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi e anche lei ex naufraga di Ilary Blasi che avrebbe dovuto prendere parte al GF Vip 7.

“Ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui preferisco non parlare. Ma non mi piace entrare in corsa, quando ormai i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce”, le sue parole al magazine. Per quanto riguarda le opinioniste GF Vip 8, è Deianira Marzano a sganciare una prima bomba.

Secondo l’esperta di gossip, la produzione del GF Vip vorrebbe arruolare Giulia Salemi e Oriana Marzoli al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La prima ricopriva già il ruolo di ‘voce del popolo social’ in studio, la seconda si è invece fatta conoscere nella Casa. “Pare che siano in lizza come opinioniste nel prossimo GF Vip la Salemi e Oriana, molto desiderate”, ha scritto Deianira.