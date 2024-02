Paura per Martina Colombari, la showgirl opera d’urgenza all’ospedale Ceccarini di Riccione. La notizia è trapelata oggi. A confermare è stata la diretta interessata con un breve video pubblicato su Instagram. Negli ultimi mesi Martina è tornata in televisione grazie all’edizione 2023 di Pechino Express, programma al quale ha partecipato insieme al figlio Achille Costacurta, avuto dall’ex difensore di Milan e Nazionale Alessandro.

>> “Adesso basta, ha passato il limite”. Grande Fratello, nuova bufera su Beatrice: per il pubblico è gravissimo. “Qualcuno intervenga”

Achille che ha un carattere apparentemente molto diverso da quello di mamma Martina er per il quale Pechino Express potrebbe essere un buon trampolino di lancio. Il programma, infatti, gli ha permesso di debuttare sul piccolo schermo e acceso l’attenzione anche della stampa. Lui ci ha messo de suo, aprendosi e confessando alcuni suoi problemi. Tr questi una dipendenza dallo smartphone e dai social network.





Martina Colombari operata d’urgenza per problemi all’addome

La sua capacità di aprirsi è stata apprezzata dal pubblico tanto che Achille potrebbe presto finire in altri programmi. Adesso però dovrà pensare alla mamma che affronterà un periodo di riabilitazione. Sulle sue condizioni, come detto, informa lei: “Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna”.

“Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò”. Ha raccontato. Ma che cos’è la peritonite?

La peritonite è un’infiammazione del peritoneo, una membrana sottile che ricopre gli organi interni dell’addome e riveste la parete addominale internamente. La peritonite richiede un intervento medico immediato per contrastare l’infezione e, se necessario, per curare le eventuali malattie sottostanti. La cura della peritonite di solito prevede l’utilizzo di antibiotici e, in alcuni casi, l’intervento chirurgico. Se non curata, la peritonite può portare a conseguenze gravi e potenzialmente mortali.