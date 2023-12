Al Grande Fratello il neo concorrente Federico Massara, scambia delle riflessioni in compagnia del suo compagno di avventura Vittorio Menozzi. Il modello, da poco entrato, confida di volersi vivere questo percorso al massimo e di cogliere tutto ciò di positivo che il Grande Fratello può offrire. “Io in questa Casa voglio imparare, per esempio adesso vorrei conoscere Anita e combattere la mia timidezza”.

Vittorio, che anche lui all’inizio aveva lasciato intendere un interesse nei confronti della ragazza, condivide con il modello la sua esperienza. “Io e Anita all’inizio parlavamo un sacco, era logorroica, entrambi facevamo molti discorsi profondi” dice ricordando i primi giorni trascorsi insieme in tugurio. Poi però, l’ingegnere racconta che il dialogo si è sempre di più affievolito portandoli quasi ad allontanarsi, a dividersi.

“So come uscire da qui…”. Grande Fratello, Garibaldi lo confessa in lacrime. Anche Monia cede





Grande Fratello, Federico bacia Greta

Federico, dal canto suo, pensa che la ragazza sia fredda rispetto agli uomini della Casa per la sua situazione sentimentale, “Lei non ha il cuore pienamente libero” esclama condividendo il suo pensiero. Il modello ammette di avere un interesse nei confronti di Anita, ma ha paura di ricevere un rifiuto. “Io so che se mi avvicino ci rimango sotto” dice molto dubbioso.

Però in serata è successo qualcosa di inaspettato, perché Federico ha baciato un’altra coinquilina. Greta Rossetti appena il ragazzo ha finito di allenarsi ha commentato il suo allenamento e gli ha detto: “Tu sei davvero sensuale quando ti alleni“. Federico, visibilmente imbarazzato si è avvicinato

a Greta e ha risposto con un bacio.

La casa è rimasta molto stupita ma anche molto felice di questo bacio e sui social in tanti si sono scatenati puntando alla nuova ship. Ma come detto, Federico Massaro ha rivelato a Vittorio Menozzi di essere interessato ad Anita: “Adesso io vorrei un sacco conoscere Anita. E qui dentro mi piacerebbe fare tutto quello che vorrei fare. Lei a dire la verità mi incuriosisce. L’unica cosa è che Anita sembra aperta ma in realtà forse è chiusa, che dici Vitto?”, aveva detto. Chissà come andranno le cose tra Federico e Greta.