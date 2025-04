A meno di una settimana dal debutto, The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha già conquistato l’attenzione degli spettatori e dei social. Dopo l’addio al Grande Fratello, il pubblico ha trovato nel nuovo format una ventata di novità, momenti di quotidianità e ovviamente i primi gossip. E così, dopo appena cinque giorni di reclusione, on poteva mancare il dettaglio che più di tutti accende l’interesse dei fan, la prima ship.

In realtà potrebbe essere la seconda, vista la bomba lanciata ieri da Deianira Marzano, influencer sempre informatissima sul dietro le quinte dei programmi tv. Secondo quanto riportato da lei stessa sui social, nella casa di The Couple sarebbe scattato un bacio segreto tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi.

Leggi anche: “Perché non hanno censurato?”. The Couple, la regia lascia parlare Brigitta Boccoli e il pubblico è scioccato





The Couple. nuova ship in casa

Un’indiscrezione che ha subito fatto impazzire i fan del reality, che sono andati alla ricerca di qualche dettaglio nei video, nel tentativo di cogliere ogni minimo indizio, che però non è mai stato trovato. Ma non è finita qui. Su X, alcuni utenti hanno segnalato anche un certo feeling sospetto tra altri concorrenti.

Stiamo parlando di Irma Testa, pugile e campionessa olimpica che a The Couple concorre insieme alla sorella Lucia, anche lei pugile, e Giorgia Giorgia Villa, ginnasta amatissima dal pubblico che ci ha regalato innumerevoli emozioni, tra cui l’argento di squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il bronzo ai Mondiali 2019.

e siamo al terzo video che vedo delle atlete e vi devo dire… pic.twitter.com/krgsdNJpJd — lisa (@helloitzliz) April 10, 2025

In un video pubblicato su X, si vedono le sue ridere e avvicinarsi e qualcuno pensa che si stia formando un altro legame speciale all’interno della casa, dove ormai ogni gesto delle viene analizzato al millimetro dal pubblico che sta seguendo The Couple. Ovviamente c’è chi grida alla ship, ma anche chi, invece, chiede di non alimentarla per non fare la fine delle Zelena, le fan della ship tra Helena e Zeudi del Grande Fratello, perché sappiamo tutto com’è andata a finire. Anche perché Irma, ha una compagna a casa e la cosa certamente non le farebbe piacere.