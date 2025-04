Helena Prestes continua a essere una delle protagoniste più seguite e commentate di questa edizione del Grande Fratello. Dopo aver conquistato il pubblico con il suo carisma e la sua personalità, la modella brasiliana non ha perso il suo appeal neanche dopo la fine del reality show. La curiosità sulla sua vita quotidiana, infatti, è rimasta alta, con i suoi follower che continuano a seguirla attivamente sui social per scoprire cosa fa lontano dalle telecamere della casa più spiata d’Italia.

In queste ore Helena ha pubblicato una storia su Instagram mentre si trovava nel salone di parrucchiere di Antonino Spinalbese, noto per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez e parrucchiere di fiducia per il salone Aldo Coppola. Con uno scatto allo specchio, la modella ha voluto ringraziare Antonino per il trattamento ricevuto, una storia che, come sempre accade quando si tratta di Helena, non è passata inosservata.





Grande Fratello, la foto di Helena dal parrucchiere

La foto è stata prontamente condivisa su X, dove gli utenti hanno iniziato a commentare ogni dettaglio dello scatto, segno che la curiosità verso la vita di Helena non è affatto diminuita. Tra i dettagli più notati, c’è la maglia che Helena indossa, un regalo del padre di Javier Martinez, il suo fidanzato conosciuto proprio durante l’avventura al Grande Fratello. Un piccolo gesto che ha fatto sorridere i fan, ma ha anche suscitato l’attenzione degli utenti, che hanno iniziato a fare delle congetture sull’incintro tra i due: “Ha la maglia di papà orso e venerdì vanno da lui”, “venerdì assicurato con orso”, “Non è che finalmente conoscerà Papà Orso?”.

“Cosa avete notato in questa foto a parte la maglietta? Si accettano solo risposte esatte!”, si legge a corredo della foto e tra i commenti c’è chi pensa di aver visto nella borsa di Helena ci fosse un test di gravidanza. Non sono mancate nemmeno le ironie sui social, con alcuni utenti che hanno commentato il prezzo della borsa che Helena sfoggiava nello scatto. “Che ha una borsa che costa quanto il montepremi, quella che non arriva a fine mese! Ahahahaah”, si legge infatti.

Cosa avete notato in questa foto a parte la maglietta?

In ogni caso, l’interesse per Helena Prestes è ben lontano dal diminuire. Le sue storie, i suoi scatti e la sua vita post-reality continuano a incuriosire gli appassionati del reality show e ovviamente le sue fan, dimostrando che la modella brasiliana è riuscita a conquistare il cuore di moltissime persone.