Al Grande Fratello si parla del rapporto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Il concorrente e l’ex volto di Temptation Island sono da tempo vicini e anche se il pubblico non apprezza particolarmente la loro vicinanza sembra che ci sia un certo feeling e anche attrazione. Questo fino a pochi giorni fa, quando addirittura il concorrente aveva nominato Simona Tagli per prendere le difese di Greta.

Sergio D’Ottavi non ha mai nascosto la sua cotta per l’ex tentatrice di Temptation Island, arrivata al Grande Fratello per mettere zizzania tra gli ex fidanzati Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ma la giovane non è mai andata oltre chiacchiere e coccole e ha confessato di non voler avere nessun approccio in casa. Nonostante tutto i due si sono sempre ritagliati una buona fetta di tempo per loro ma il pubblico ha spesso criticato Sergio a causa di alcuni gesti ritenuti poco carini nei confronti di Greta.

“Sempre stati in tre”. Grande Fratello, l’ex di Anita vuota il sacco: la verità choc di Edoardo





Grande Fratello, Sergio ‘minaccia’ Greta e il pubblico sta con lui

Ora, però, qualcosa è cambiata e mentre Greta Rossetti chiacchierava con Massimiliano Varrese, Sergio si è rivolto alla giovane ‘minacciando’ di avergliele fatte passare troppe. “La prima te l’ho fatta passare, la seconda pure stasera, alla terza io de qua e io de là, perché io sono così”. “No amo, perché la terza me l’hai fatta passare, io che ne so”, risponde una sconcertata Greta, che poi commenta “vedi come fa”.

“Brividi de che… Ma fa bene dai lei è una pallosa vuota”, “Greta è un caso perso.. mamma mia che pesantezza”, “Finalmente! Ma chi si crede di essere lei?”, “E fallo davvero, vedrai tempo zero vedrai come torna subito a cercarti…”, “Ma che Brividi forse comincia a capire che Lei lo prende per i fondelli….. lei fa venire i brividi. Ogni volta che apre quel gommone di bocca”, si legge tra i commenti di X, dove è stato pubblicato il video.

“Alla terza io da una parte, tu dall’altra”



QUESTO TONO, QUESTA FRASE

I BRIVIDI 🔥 #grandefratello pic.twitter.com/QE8cTuSkRs — NoMore (@veryverylate) March 12, 2024

Secondo alcuni questa sarebbe una minaccia, ma altri, invece, hanno visto in questo gesto di Sergio una nuova visione di Greta, che con tutta probabilità non è proprio la ragazza che D’Ottavi pensava di conoscere. “Una cretina non capisce nulla! Fa sempre la tonta , pensa solo a se stessa e se ne frega degli altri non so come Sergio sta avendo davvero tanta pazienza con lei! Questa è una cosa che non dorme”, si legge infatti tra i commenti. Per la maggior parte dei telespettatori, evidentemente dopo l’ennesima incomprensione, Sergio ha capito la vera Greta ed è una Greta che evidentemente non gli piace.