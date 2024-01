Momento davvero sgradevole al Grande Fratello, con Beatrice costretta a subire un comportamento veramente brutto degli altri concorrenti. Lei non si è accorta di niente ed è dunque rimasta inconsapevole di ciò che le hanno fatto alle sue spalle, ma i telespettatori hanno visto tutto e denunciato sui social l’accaduto. Un’ondata di proteste è quindi scoppiata all’improvviso.

Nella casa del Grande Fratello Beatrice ha fatto una domanda specifica ad alcuni gieffini, ma ha ricevuto una risposta non veritiera. Le hanno quindi spudoratamente mentito e anche gli amici dell’attrice hanno subito la stessa cosa. Colpevoli del gesto sono stati Varrese, Anita, Federico e Monia, aggrediti verbalmente dal popolo del web soprattutto su X.

Grande Fratello, brutto gesto ai danni di Beatrice: “Fate schifo”

Dopo aver ottenuto il successo a tombola in questi giorni festivi, i concorrenti del Grande Fratello citati prima hanno avuto l’opportunità di recarsi nella suite. Beatrice, quando ha visto ritornare Varrese, Anita, Federico e Monia, ha chiesto: “Avete portato qualcosa?“, in riferimento al cibo. La risposta degli altri è stata: “No, non ci hanno portato niente“. Invece non è stato così.

Anita e Monia hanno tirato fuori di nascosto delle fragole, che hanno fatto mangiare ai loro amici, tra cui Garibaldi. Non hanno dato nulla non solo a Beatrice, ma anche a Vittorio, Sergio e Stefano che sono diventati amici della donna. E l’utente che ha condiviso il filmato ha commentato: “Che schifo, che schifo. Altri tre hanno pure nascosto tutti i biscotti, non solo un pacco. Per non farli mangiare a loro, peggio dei bambini”.

Bea, Vitto,Sergio e Stefano erano di là che giocavano a carte e quando sono passati dal ritorno della suit, Bea dice: “Avete portato qualcosa?” Tutti hanno detto: “No non ci hanno fatto portare niente” Poi vanno dagli altri e gli danno le fragole escludendo loro #GrandeFratello… pic.twitter.com/utYSFZgv2l — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) January 3, 2024

Ma c’è anche chi ha preso le difese del gruppo rivale di Bea, infatti c’è chi pensa che Anita non abbia capito bene la domanda della coinquilina e che non abbia quindi fatto tutto con malignità.