Grande Fratello 2023, la ‘bomba’ sganciata su Beatrice Luzzi. La voce questa volta proviene fuori dalle pareti della casa più spiata d’Italia e prende di mira proprio una della concorrenti più amate e sostenute dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, che di recente ha deciso di isolarsi maggiormente dal gruppo di inquilini.

Il duro attacco su Beatrice Luzzi. A parlare è proprio un ex concorrente della trasmissione che ha deciso di rompere il silenzio sulla gieffina in un commento Instagram. Ci stiamo riferendo a Cristian Imparato. Secondo l’ex concorrente Bea dovrebbe abbandonare la casa per un motivo ben preciso.

Leggi anche: “Ecco quando esco da qui”. Grande Fratello, la comunicazione choc di Beatrice Luzzi: la data è ben precisa





Il duro attacco su Beatrice Luzzi. Parla un ex concorrente della casa più spiata d’Italia

Di recente gli ultimi avvenimenti in casa hanno messo a dura prova la resistenza della concorrente. “Ha un po’ tutta la Casa contro, non so come consolarla. Non può pretendere di attaccare tutti e che tutti la prendano bene”, ha detto Fiordaliso su Bea. “Mi dispiace che siamo tutti fuori e lei non c’è, sarebbe bello stare insieme il 31 dicembre”, ha aggiunto il campione di Judo. “Secondo me deve fare una presa di coscienza rispetto a un paio di cose, poi vedi che vivrà contenta”, ha sottolineato Vittorio Menozzi.

“Posso dire la mia come tutti?! Devo dire che a me Bea ha proprio stufato! Di un vittimismo e di una pesantezza assurda! Secondo me dovrebbe pensare di uscire perché ultimamente sta venendo fuori il peggio di lei! Anche meno”, queste le parole di Cristian Imparato che ha dunque specificato il suo punto di vista.

cristian imparato io sinceramente ti amo. CONCORDO PIENAMENTE CON TE #GrandeFratello https://t.co/tKNi35UK6a — 🫧Y; (@ansiaebbasta) January 2, 2024

La gieffina nelle ultime ore ha confessato a proposito del suo isolamento: “Non riuscivo a condividere un momento così importante e bello con alcune persone qui dentro, cosa che ho fatto per tanti mesi, perdonando e passando sopra. Non riesco più. Non posso dire niente, devo stare attenta, qualunque pretesto è buono per farmi nera. Sono castrata”.