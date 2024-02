Lunedì 5 febbraio 2024 Alfonso Signorini è tornato a collegarsi con la casa del Grande Fratello per una puntata scoppiettante, che tra le tante cose accadute ha visto il ritorno di Garibaldi dopo il malore accusato nei giorni scorsi e l’addio di Fiordaliso. C’è stato anche (l’ennesimo) faccia a faccia tra Mirko e Perla, con grandi rivelazioni e pure un fuoriprogramma. L’ex concorrente del reality ha di fatto dato un ultimatum alla sua ex fidanzata per comprendere se per loro ci fosse o meno un futuro insieme per loro.

La risposta di Perla è stata un po’ confusa, anche dopo l’intervento esplicativo del conduttore. Per lei ora la risposta è sì ma ha comunque bisogno dei suoi tempo. Ha ammesso che è “complicato” spiegare cosa ha dentro. E “comunque è una situazione che ci sono rimasta tanto male. Cioè, mi sono sentita delusa anche qui dentro la casa. Però sai benissimo che a determinate cose non vado oltre perché oggi non faccio più l’errore che ho fatto ieri”.

GF, intruso durante il confronto tra Perla e Mirko

Prima di salutarlo, però, Perla ha ammesso di pensarlo spesso. Dunque, per la gioia dei Perletti, i presupposti per il tanto sognato ritorno di fiamma sembrano esserci tutti. Ma come anticipavamo, sempre durante questo confronto, è successo dell’altro. O meglio, è arrivato anche qualcun altro.

Poco prima che Mirko iniziasse il suo discorso, Perla l’ha interrotto perché ha notato un qualcosa di strano. Guardando in alto infatti ha notato una presenza decisamente poco gradita per lei: “Oddio un uccello…”. Mirko non ha capito subito di cosa si trattasse.

Quindi è scoppiato a ridere proprio come il padrone di casa e il pubblico, con Perla che invece era più che allarmata visto che ha la fobia dei volatili. “Proprio adesso doveva entrare”, la reazione di Mirko che, come abbiamo scritto sopra, stava per fare un discorso importante e forse cruciale per la sua ex. Ma è comunque finita tra le risate.